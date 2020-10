Politologové: Sestavit program bude pro ODS, KDU a TOP 09 složité

Praha - Ohlášená společná kandidatura ODS, KDU-ČSL a TOP 09 má podle politologů, které oslovila ČTK, svou logiku, čeká ji ale náročné sestavování programu a kandidátek. Podle Ladislava Mrklase z CEVRO Institutu v Praze se strany voličsky překrývají a doplňují, své spojení ale budou muset před voliči obhájit a u některých příznivců se to nepodaří. Josef Mlejnek z katedry politologie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy uvedl, že dohoda zvyšuje šanci, že k další dospějí také Piráti a STAN.

Mrklas míní, že spolupráce zvyšuje šanci všech tří zúčastněných stran na solidní volební úspěch. "Spojují se strany, které k sobě mají docela blízko ideově a názorově, strany, které se voličsky překrývají i doplňují," uvedl Mrklas. Připomněl, že strany spolupracují na řadě radnic a letos zaznamenaly společně úspěchy v řadě senátních obvodů a krajských volbách.

Mlejnek upozorňuje na to, že TOP 09 vznikla odtržením části lidovců věrných bývalému předsedovi TOP 09 Miroslavu Kalouskovi, což s sebou nese osobní animozity. "Trojkoalice přinese na scénu model spojení jedné větší strany se dvěma menšími, což by voličům ODS umožnilo vykroužkovat kupředu řadu jejích kandidátů. Apel, aby se voliči preferenčních hlasů dobrovolně zřekli, nemusejí zdaleka všichni vyslyšet," napsal Mlejnek.

Složité bude podle politologů i sestavování programu. "Z hlediska hospodářské nebo sociální politiky jsou lidovečtí voliči spíše sociálními demokraty chodícími do kostela. KDU-ČSL i TOP 09 se orientují proevropsky, ODS se řadí k euroskeptikům a zatímco zavedení eura odmítá, Markéta Pekarová Adamová si tento cíl vyšila na předsednickou korouhev," vysvětlil.

Mrklas připomíná i to, že budou strany do voleb muset hledat společná stanoviska a svým příznivcům vysvětlovat, proč se spojují. "Mezi členy i ve voličstvu každé ze stran se jistě objeví řada odmítačů spolupráce. Ale to už je přirozená daň, kterou musejí zaplatit," uvedl. Zásadní podle něj bude trefit se do nálady společnosti. "To bude asi nejtěžší, protože nálady se mohou v důsledku koronavirové krize, vládního nezvládnutí situace i propadu ekonomiky hodně měnit a radikalizovat," odhaduje.

Mlejnek míní, že kvůli koronavirové epidemii budou voliči od stran i koalic žádat především recepty pro žití a přežití v "postcovidovém světě". "Pokud je chystaný pravicový blok nenabídne, snadno pohoří," uvedl.

Spolupráce ODS, KDU-ČSL a TOP 09 může podle Mrklase hodně ovlivnit celkové uspořádání české politické scény před volbami. "Je to výzva pro všechny parlamentní strany, zvláště však pro konkurenty mezi opozičními stranami. Právě na Piráty a STAN teď dolehne tlak, aby se rozhoupali a jasně řekli, zda budou spolupracovat," uvedl. Podle Mlejnka dnešní oznámení spíš zvyšuje šanci na dohodu Pirátů a STAN. "Zejména STAN teď musí mít na spolupráci s Piráty eminentní zájem, poněvadž do této party už Starosty a nezávislé asi nevezmou," dodal.