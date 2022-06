Politologové: Reakce STAN v kauze Hlubučka byla rychlá, ale nemusí stačit

Praha - Reakce vedení hnutí Starostové a nezávislí (STAN) v kauze Petra Hlubučka, který byl ve středu obviněn v souvislosti s hospodařením pražského dopravního podniku (DPP), byla rychlá a jednoznačná, míní politologové, které ČTK oslovila. Uvedli, že pozastavení členství a výzva k odstoupení z funkcí, v nichž Hlubuček reprezentoval STAN, byla logická. Podle některých ale reakce nemusí stačit a kauza může poškodit STAN u komunálních voleb. Někteří zmínili, že do voleb je ještě relativně daleko a voliči na kauzu spíše zapomenou. Komunální volby se budou konat 23. a 24. září.

Hlubuček je podezřelý z korupce a účasti na organizované skupině, dnes oznámil rezignaci na funkci náměstka pražského primátora, člena rady hlavního města a člena dozorčí rady Pražských služeb. Už ve středu po výzvě vedení strany rezignoval na všechny stranické funkce včetně pozice na kandidátce STAN pro podzimní volby do zastupitelstva, kde figuroval na třetím místě. Vzdal se také členství v dozorčí radě DPP.

Krok vedení STAN byl podle politologa Jana Kubáčka logický. "Nemohl být jiný," řekl. Podle něj se dá očekávat, že hnutí bude v "očistných procesech" ještě pokračovat. Také politolog Ladislav Mrklas z CEVRO institutu v Praze se domnívá, že reakce vedení hnutí byla sice velmi rychlá a jednoznačná, ale nemusí to stačit. "STAN nezbývá, než rychle uspořádat konferenci nebo sjezd ještě před komunálními volbami. Tam se musí postavit ke kauzám čelem a přijmout opatření, která jim zamezí," řekl politolog. Hnutí podle něj také doplácí na svou otevřenost, kdy nemá zcela kontrolu nad tím, kdo do něj vstupuje.

Oslovení politologové připomněli, že od sněmovních voleb, po kterých je STAN součástí vládní koalice, je to už několikátá kauza hnutí. Zmínili pochybnosti kolem finančních darů straně, kritiku europoslance a advokáta Stanislava Polčáka za informace o odměně za prosazení zákona o odškodnění lidí z okolí Vrbětic na Zlínsku nebo zahraniční stáž Jana Farského. Hnutí podle Petra Justa z Metropolitní univerzity Praha reagovalo ve většině případů velmi razantně, a to ihned v zárodcích kauz. "Dotčení představitelé zpravidla velmi rychle vyvozovali odpovědnost, rezignovali atd., což není zcela běžným jevem v české politice. Do voleb je ještě několik měsíců, v kombinaci s výše uvedeným to nemusí mít nutně fatální dopad na STAN, byť třeba dílčí ztráty zaznamenají," řekl.

Že voliči na kauzu do voleb spíše zapomenou, míní i Lubomír Kopeček z Masarykovy univerzity v Brně. "Upřímně se na tu aféru přece jenom trochu pozapomene, mediální veřejná paměť je krátká, kauza trochu ustoupí do pozadí," uvedl. Dodal ale, že skandálů je od voleb hodně a na vnímání voličů to působí. Podle něj se to může projevit ve volbách ve větších městech, v menších do 15.000 obyvatel volí lidé spíše konkrétní osobu než stranu. "Na této úrovni se problémy projeví mnohem méně viditelně než ve velkých městech," podotkl.

Podle Kubáčka bude mít Hlubučkova kauza bezesporu vliv na volby, část voličů se podle něj přeleje k Pirátům, část možná k hnutí ANO a ODS. "U části voličů zvítězí frustrace, protože Starosty podporovali kvůli tomu, že nabízeli neideologickou politiku, spíše postavenou na těch lokálních tématech a problémech, a často také mluvili o tom, že tu politiku vedle toho, že dělají věcně, tak i transparentně. A samozřejmě tenhle argument teď dostal naprosto na buben a je to do značné míry debakl důvěry," řekl.