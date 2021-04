Politologové míní, že výběr nového ministra zahraničí jde na ruku Hradu

Praha - Politolog Josef Mlejnek z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy se domnívá, že výběr náměstka ministra vnitra Jakuba Kulhánka do čela resortu zahraničí odpovídá zadání, že nový ministr má jít Hradu víc na ruku. Také podle Ladislava Mrklase z CEVRO Institutu v Praze se v posledních dnech zdá, že se vše děje podle přání Hradu. Politologové to dnes uvedli na dotaz ČTK.

O tom, že sociální demokracie navrhne náměstka ministra vnitra Kulhánka na pozici ministra, rozhodlo v úterý večer grémium strany. Lubomír Zaorálek (ČSSD), který dostal nabídku jako první, zůstane ministrem kultury.

Ministrem zahraničí by podle Mlejnka měl být zkušený politik, nikoli náměstek, o němž "do včerejška vědělo jen pár zasvěcenců." Kulhánek je dlouhodobým Hamáčkovým spolupracovníkem. Zastával také pozici náměstka pro řízení sekce bezpečnostní a multilaterální na ministerstvu zahraničí v době, kdy úřadu šéfoval Zaorálek. Náměstkem byl také na ministerstvu obrany.

To, že Zaorálek do Černínského paláce nechtěl, nepřímo svědčí o tom, že se nehodlal propůjčit k prosazování hradních, to znamená čínských a ruských zájmů, míní Mlejnek.

"Prezident (Miloš) Zeman se na jedné straně snaží maximálně využít čas, který zbývá do voleb, k tomu, aby prosadil co nejvíce ze svých priorit. Na straně druhé se maximálně snaží ovlivnit výsledky voleb, aby po nich neztratil vliv," poznamenal Mrklas.

Především Hamáček to podle něj Zemanovi velmi usnadňuje, a to na úkor vlastní politické strany. "Jakub Kulhánek je dle slov Jana Hamáčka jeden z jeho nejbližších spolupracovníků. Jeho jmenování jde tedy v logice toho počínání. Že byl konzultantem čínské vlivové společnosti, je už jen taková pověstná rudá třešnička na dortu," dodal.

Po Kulhánkově nástupu na ministerstvo vnitra média upozornila na jeho angažmá v čínské společnosti CEFC Europe, kam nastoupil po odchodu z ministerstva zahraničí. Experti oslovení Hospodářskými novinami to vnímali jako bezpečnostní riziko. "V minulosti jsem působil ve firmě jako externí konzultant a mimo jiné jsem se věnoval analýze investičních projektů a regulačnímu prostředí v EU," řekl k tomu tehdy Kulhánek.