Politologové jsou opatrní s prognózami ohledně Prymulova odvolání

Praha - Politolog Ladislav Mrklas z CEVRO Institutu v Praze nepovažuje za jednoznačné, že prezident Miloš Zeman odvolá ministra zdravotnictví Romana Prymulu (za ANO), jak mu dnes navrhl premiér Andrej Babiš (ANO). Očekává spíše průtahy. Petr Just z Metropolitní univerzity v Praze se domnívá, že k odvolání dojde, ač loňská zkušenost s odvoláním ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD) podle něj velí k opatrnosti. Podle Josefa Mlejnka z katedry politologie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy průtahy už začínají tím, že podle premiérova vyjádření bude nový ministr zdravotnictví nejdříve ve čtvrtek.

Babiš předložil v Lánech Zemanovi návrh na Prymulovo odvolání. Ministr předtím odmítl vyhovět žádosti předsedy kabinetu, aby sám rezignoval kvůli fotografiím při odchodu z restaurace. Babiš hlavě státu navrhl Prymulova nástupce, Zeman by se s ním měl sejít v úterý. Premiér doufá v to, že ve čtvrtek ho bude moci uvést do úřadu. Jméno kandidáta, kterého hlavě státu navrhl, neprozradil.

Podle Mrklase Babišovo vyjádření zakládá důvod pro řadu otázek. "Proč prezident neodvolal ministra Prymulu ihned? Proč nejmenoval ihned nového ministra? Proč se má s kandidátem na ministra sejít až v úterý? Jsme v krizové situaci a nemáme ani den na prodlevu. Z toho tedy usuzuji, že to vůbec není jednoznačné a očekávám spíše průtahy. Vlastně již to samotné odložení skoro o týden je v naší situaci průtahem. Doufejme, že posledním," napsal ČTK.

"Zkušenost z odvolávání ministra Staňka velí k opatrnosti. Přesto se domnívám, že prezident nakonec pana Prymulu odvolá a jmenuje nového ministra. Ale o něčem svědčí už to, že harmonogram případné změny počítá se jmenováním až ve čtvrtek, zatímco při jmenování pana Prymuly to bylo vyřešeno do druhého dne. Současná situace by si zrovna v případě tak klíčové pozice, jakým je ministr zdravotnictví, zasloužila spíše flexibilnější postup," sdělil ČTK Just.

Loni při návrhu na Staňkovo odvolání Zeman krok několik měsíců odkládal s argumentem, že mu ústava neukládá žádnou lhůtu, ve které má konat. Babiš se nyní průtahů nebojí. "Prezident mi vyšel vstříc, já požádal dnes o termín a okamžitě jsem ho dostal," řekl. Situace kolem Staňka nemá podle něj se současnou nic společného. Podle článku 74 ústavy člena vlády odvolává prezident, jestliže to navrhne předseda kabinetu.

"Průtahy už vlastně začínají. Podle premiérova vyjádření v Lánech po jednání s prezidentem bude nový ministr zdravotnictví nejdříve ve čtvrtek, tzn. skoro za týden. Vzhledem k tomu, že zuří epidemie, jde o neúnosně dlouhou dobu," napsal ČTK Mlejnek.