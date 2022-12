Politologové chválí vládu za pomoc Ukrajině. Kabinet bude dál čelit tlakům, míní

Praha - Kabinet Petra Fialy (ODS) musel v prvním roce působení podle politologů čelit novým výzvám - ruská agrese vůči Ukrajině a její širší důsledky zcela změnily situaci, do které koaliční vláda vstoupila. Vláda tak podle Josefa Mlejnka z Institutu politologických studií Karlovy univerzity musela a musí čelit především aktuálním problémům, nikoli napravovat dopady minulých krizí, zejména té covidové, jak si původně předsevzala, řekl ČTK.

Za velký plus má Mlejnek stejně jako Petr Just z Metropolitní univerzity Praha vztah vlády k Ukrajině, hlavně pomoc, včetně dodávek zbraní, které se napadené zemi od Česka dostává. Hůř už hodnotí přístup kabinetu k energetické krizi. V té souvislosti Just předpokládá, že vláda bude i v nadcházejícím roce pod silným tlakem ohledně kroků ke zmírňování negativních dopadů vysokých cen energií a inflace obecně.

"Ten tlak směřuje jak na to, co by vláda měla dělat, tak na to, kdy by to měla dělat," uvedl Just.

Podle Mlejnka vláda jednala v souvislosti s energetickou krizí často se zpožděním a nedovedla také moc dobře tyto záležitosti komunikovat s veřejností. "Velkou otázkou do budoucna je, zda se přijatá opatření ukáží jako dostatečná," řekl Mlejnek. "Vzhledem k zátěži obyvatelstva růstem cen, hlavně cen energií, bude vláda asi otálet se zavedením nějakých podstatných reforem, neboť by pravděpodobně měly sociálně nepříjemné důsledky," uvedl. Zmínil především důchodovou reformu

Just připomenul, že v druhé polovině roku byla vláda postavena před výzvu v podobě českého předsednictví v Radě EU, což samo o sobě zasahovalo do všech oblastí vládnutí. Podle Mlejnka Fialův tým dokázal předsednictví řídit celkem dobře, obecně je podle něj nicméně role předsednictví přeceňuje. "Jde v zásadě o manažerskou záležitost," míní.

Na české poměry pokládá Just za nestandardní, že vláda složená z pěti stran působí navenek velmi stabilně a nekonfliktně. "Nepochybuji o tom, že se mezi koaličními stranami občas nějaké problémy objevují. Je to naprosto přirozené, naopak by nebylo přirozené, kdyby tomu tak nebylo. Ale rozdíl oproti mnoha předcházejícím vládám je v tom, že mají evidentně snahu řešit jakékoli rozpory uvnitř a netahat je navenek. Daří se jim to i díky méně konfliktnímu premiérovi. Svoji roli možná hraje i snaha ukázat kritikům, že neměli pravdu, když vládu při jejím vzniku odsuzovali k nestabilitě kvůli velkému počtu stran, které ji tvoří," uvedl. Mlejnek dodal, že kabinet drží pohromadě i vzhledem k tomu, že mu ani nic jiného nezbývá. Poškodily ho zejména problémy hnutí STAN, myslí si.

Vládu složenou ze zástupců ve volbách vítězné koalice Spolu, tedy ODS, KDU-ČSL a TOP 09, a koalice tvořené Piráty a hnutím Starostové a nezávislí (STAN) jmenoval prezident Miloš Zeman loni 17. prosince. Nahradila menšinový kabinet Andreje Babiše (ANO) a sociálních demokratů podporovaný komunisty.