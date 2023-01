Politologové: Babiš začal konfrontační kampaň, chce odradit voliče Pavla

Praha - Předseda ANO Andrej Babiš odstartoval projevem po prvním kole prezidentské volby negativní a konfrontační kampaň. Vyplývá to z vyjádření politologů pro ČTK. Bývalý premiér tak chce podle nich odradit voliče svého soupeře, bývalého představitele české armády a NATO Petra Pavla, aby volili ve druhém kole, a také voliče neúspěšných kandidátů, aby Pavlovi dali hlas.

Při tiskové konferenci po sečtení naprosté většiny hlasů v prvním kole Babiš na svého protikandidáta tvrdě zaútočil. Mimo jiné uvedl, že jediným prezidentem v Evropě, který byl "komunistickým rozvědčíkem", je ruský prezident Vladimir Putin. Pavel studoval v 80. letech československou vojenskou školu a stejně jako Babiš byl členem komunistické strany. Za svou minulost se Pavel mnohokrát omluvil. "Ten projev byl velmi konfrontační, vůči vládní koalici a Pavlovi. Babiš vytáhl hned tvrdý kalibr," zhodnotil pro ČTK Babišův projev politolog Miroslav Mareš. "Projevy postupujících kandidátů už samozřejmě začíná kampaň před druhým kolem. A z toho Babišova vystoupení bylo jasné, jaké základní obrysy tomu chce dát," řekl ČTK politolog Josef Mlejnek.

"Andrej Babiš tvrdí, že dělá pozitivní kampaň a druhým dechem vede tvrdou negativní kampaň plnou neférových útoků. Byl jsem z toho poměrně vyděšen, protože Babiš sliboval, že prezidentskou kampaň povede jinak, protože ví, že prezidentský úřad je jiný," uvedl v České televizi politolog Tomáš Lebeda. Babišův projev byl podle Lebedy ukázkou populismu, protože populistický politik se snaží své politické soupeře zobrazit jako nepřátele společnosti. "To byl takový způsob kampaně, který jde ještě mnohem dál v rozdělování společnosti, v těch útocích na ostatní," dodal.

"Může to sebrat část voličů z elektorátu (kandidáta SPD) Jaroslava Bašty. Je otázka, jestli je už vyčerpaný potenciál lidí, kteří by mohli přijít k volbám," uvedl Mareš. V souvislosti s tím jsou podle něj zajímavé výroky Babiše o schůzce s poslancem SPD Jaroslavem Foldynou a nízkém počtu voličů v Ústeckém kraji. "Je možné. že tahle ostře konfrontační rétorika cílí na to, že se (Babiš) domnívá, že by mohl po vzoru (prezidenta) Miloše Zemana přitáhnout ještě větší počet lidí do druhého kola," doplnil. "Babiš se bude snažit co nejvíce degradovat Pavla v očích jeho voličů a také voličů kandidátů na třetím a dalším místě. Už na tiskové konferenci obrazně pomrkával po voličích Nerudové, jako by chtěl sázet na to, že jich může část získat," řekl Mlejnek.

Babiš ale bude podle politologů zřejmě cílit místo na získání dosavadních nevoličů a voličů jiných kandidátů spíše na to, aby oslabil chuť případných Pavlových voličů jít k urnám ve druhém kole. Podle Mlejnka chce zobrazit Pavla jako kandidáta vlády a snaží se i těžit z nálad v české společnosti vůči válce na Ukrajině. "Snažil se vyportrétovat Pavla jako jestřába, který chce podněcovat dál válečný konflikt, a sebe prezentovat jako někoho, kdo je schopen přispět k ukončení konfliktu," uvedl Mlejnek. "Babiš se bude asi hodně snažit, aby odradil voliče kandidátů na třetím a dalším místě, aby dali hlas Pavlovi," dodal.