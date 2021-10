Politolog: Zeman ocenil správné osobnosti, vybral ale i sporná jména

Praha - Prezident Miloš Zeman ocenil osobnosti, které si vyznamenání zaslouží, někteří vybraní jsou ale diskutabilní, míní někteří politici a politologové, které oslovila ČTK. Pražský hrad dnes zveřejnil seznam 29 osobností, kterým chce Zeman 1. ledna osobně předat nejvyšší státní vyznamenání.

"Seznam vyznamenaných jako každoročně je věcí rozhodnutí pana prezidenta, je dobře, že nezapomíná na ty, kteří pro naši bezpečnost a svobodu položili své životy," sdělil ČTK předseda ODS Petr Fiala. Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová označila seznam oceněných za "klasicky zemanovský". Jde podle ní, jak je již v posledních letech zvykem, o mix osobností, které si určitě vyznamenání zaslouží, s lidmi, jejichž ocenění naopak velký smysl nedává.

Podobně se vyjádřil i politolog Ladislav Mrklas z CEVRO Institutu, podle kterého pokračuje trend, kdy jsou vyznamenáni lidé z oblasti vědy, podnikání, kultury nebo třeba váleční veteráni, kteří si to jednoznačně zaslouží, na druhé straně se objevují jména, "nad kterými se musí člověk trochu pozastavit". "Protože přinejmenším ve stejné branži působí osobnosti, které jsou srovnatelné, možná v mnoha ohledech toho vykonaly více, ale oceněny nebyly, protože nepatří mezi sympatizanty nebo mezi lidi, kteří by patřili do okruhu pana prezidenta Zemana," řekl. Zároveň ale dodal, že podobného jevu "jsme byli do jisté míry svědky i u předchozích dvou prezidentů".

Politologa Jana Kubáčka překvapil menší počet oceněných i to, že mezi vyznamenanými nejsou výrazněji zastoupeni lékaři, vědci nebo lidé, kteří se podíleli na zvládnutí pandemie koronaviru. Lékaře by očekával vzhledem ke zdravotní zkušenosti, kterou nyní prezident prožívá jako pacient. Postrádá i vědce nebo lidi, kteří "na kolenou" vynalezli třeba lékařské pomůcky pomáhající v boji s koronavirem a zachránili tak lidské životy, nebo se do boje s pandemií zapojili jako dobrovolníci.