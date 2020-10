Politolog: Výsledek amerických voleb jasný asi hned nebude

Praha/ Charlottesville (USA) - Do amerických prezidentských voleb zbývá zhruba týden. Ale vzhledem k pandemii nemoci covid-19 v nich bude korespondenčně hlasovat bezprecedentně vysoký počet Američanů a v předstihu již odvolilo přes 50 milionů lidí. Tyto hlasy jsou sčítané podle odlišných pravidel jednotlivých států a konečné výsledky tak nejspíš nebudou známy 4. listopadu a možná ani ne do konce týdne. V rozhovoru s ČTK to řekl redaktor politologického webu Sabato's Crystal Ball J. Miles Coleman. Web, který založil známý politolog Larry Sabato, vychází na platformě Virginské univerzity a publikuje rozbory průzkumů a předpovědi výsledků.

Republikánský prezident Donald Trump a jeho demokratický sok Joe Biden jsou veřejnosti známí již dlouho a naprostá většina voličů už je rozhodnuta, říká Coleman. Biden je podle něj nyní ve velmi dobré pozici, i pokud by většina nerozhodnutých voličů nakonec hlasovala pro Trumpa. Podle Colemana za pozornost stojí ti, kdo mají negativní názor na oba kandidáty. V minulých volbách se více takových voličů přiklonilo k Trumpovi místo k demokratce Hillary Clintonové. Podle aktuálních průzkumů se ale tentokrát protestní hlasy podle Colemana přiklánějí spíše k Bidenovi.

"Myslím, že mnoho lidí podceňuje, do jaké míry bylo hlasování v roce 2016 více namířeno proti Hillary než pro Trumpa," řekl Coleman. "Pokud srovnáte výsledky průzkumů oblíbenosti Joea Bidena s Hillary Clintonovou, tak Hillary byla po většinu roku 2016 vnímána velmi nepříznivě. V případě Bidena to není tak markantní," dodal. "Jen proto, že Trump v mnoha státech zvítězil velmi těsně, k němu přistupujeme jako ke stratégovi, který myslí několik kroků dopředu. Není tomu tak, s Hillary měl štěstí."

Volby v USA může vyhrát i kandidát, který na celonárodní úrovni získá méně hlasů, ale vyhraje v klíčových státech a zajistí si většinu volitelů - těch potřebuje nejméně 270. Clintonová získala přes 2,5 milionu hlasů víc než Trump, avšak nepodařilo se jí Trumpa, mnohdy těsně, porazit v řadě klíčových států. Volitelů tak získala jen 232, Trump 306. Nakonec pro Trumpa hlasovalo 304 volitelů a 227 pro jeho soupeřku.

Podle Colemana bude nyní důležité sledovat státy jako Severní Karolína, Michigan, Wisconsin, Arizona, Texas a Georgie. "V Severní Karolíně Trump vyhrát musí, zatímco pro Bidena by to byla třešnička na dortu," myslí si Coleman, který v tomto státě vyrostl. Ve volbách v roce 2008 Barack Obama v Severní Karolíně těsně vyhrál, o čtyři roky později těsně prohrál. "Pokud Trump prohraje v Severní Karolíně, kde v minulých volbách zvítězil o asi čtyři procenta, nejspíše ho bude čekat náročný večer," poznamenal Coleman. Za pozornost podle něj stojí také Michigan či Wisconsin, kde Trump Clintonovou při minulých volbách porazil jen těsně.

Dále na západ pak Arizona a Texas, které se demokraté snaží získat už dlouho. V Arizoně Trump vyhrál asi o tři procenta, před dvěma lety tam ale demokrati zaznamenali úspěch v senátních volbách. Za vlády Trumpa demokrati v Arizoně nejvíce oslovili vysokoškolsky vzdělané bělochy. "Demokrati už dlouho tvrdí, že se jim podaří získat státy jako Texas a Arizona díky menšinám. To ale nevidíme, nejvíce hlasů získávají právě u vysokoškolsky vzdělaných bělochů," uvedl Coleman. V Texasu v senátních volbách před dvěma lety republikán Ted Cruz těsně porazil demokrata Beto O' Rourkea. "Zatímco Hillary tam v prezidentských volbách prohrála o devět procentních bodů, O'Rourke pouze o 2,5," uvedl Coleman. Clintonová si sice vedla lépe u Hispánců, ale O'Rourke oproti ní získal enormní množství hlasů od vysokoškolsky vzdělaných bělochů v Dallasu a Houstonu.

"Biden si nejspíše povede o něco lépe než Hillary u bělochů z dělnické třídy. Máme průzkumy zejména ze států Středozápadu, podle nichž Trump není hodnocen moc kladně kvůli postupu v pandemii," řekl Coleman s tím, že Bidenovi by mohly pomoci v těchto státech hlasy seniorů.

Vítězství Trumpa v roce 2016 bylo pro mnohé překvapením. Coleman si ale nemyslí, že průzkumy byly tehdy zcela nepřesné. Na celonárodní úrovni vítězství Clintonové předpovídaly, zatímco v řadě států byla její prohra v rámci statistické odchylky. Podle Colemana se ukázalo, že v průzkumech před čtyřmi lety byli disproporčně zastoupeni vysokoškolsky vzdělaní běloši a nedostatek voličů Trumpa z řad dělnické třídy. Letos tvůrci průzkumů tuto chybu prý vzali v potaz. V odhadech je podle něj tentokrát také patrná větší zdrženlivost. Ve srovnání s Clintonovou je ale Bidenův náskok mnohem stabilnější. "Pokud Biden v těchto volbách prohraje, bude to kvůli systematické chybě v průzkumech," myslí si Coleman.

Trump dlouhodobě kritizuje poštovní hlasování, protože prý povede k rozsáhlým podvodům. Podle Colemana tím dělá zásadní strategickou chybu. Demokrati naopak své voliče v korespondenčním hlasování podporují. V primárkách se kvůli koronaviru v mnoha státech snížil počet volebních místností a hrozí, že se v den voleb budou tvořit dlouhé fronty, což možná některé Trumpovi voliče od hlasování odradí, tvrdí politolog.

"Korespondenční hlasy budou převážně sčítány později. Musíme tak být připraveni na situaci, kdy většina výsledků během volební noci bude trochu víc ve prospěch republikánů. To budou součty hlasů odevzdaných ve volební den. Až se začnou sčítat korespondenční hlasy, nejspíše se poměr změní více ve prospěch Bidena. Nebyl bych tedy překvapen, pokud bude Trump v několika klíčových státech vyhrávat o volební noci, ale Biden ho v průběhu sčítání předběhne," uvedl Coleman.

"Neočekávejte konečný výsledek během volební noci a možná ani ten týden," řekl. Každý stát má trochu jiná pravidla pro sčítání korespondenčních hlasů. Déle to trvá v Arizoně či Kalifornii. Například v Pensylvánii se korespondenční hlasy mohou začít sčítat až po uzavření volebních místností, ne během volebního dne. Naopak Severní Karolína a Florida hlasy odevzdané v předstihu tradičně sčítají rychle.