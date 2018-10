Voliči přicházeli 5. října 2018 odevzdat svoje hlasy během prvního dne voleb do zastupitelstev obcí a senátních voleb ve volebním středisku v ZŠ Sázavská v Praze.

Voliči přicházeli 5. října 2018 odevzdat svoje hlasy během prvního dne voleb do zastupitelstev obcí a senátních voleb ve volebním středisku v ZŠ Sázavská v Praze. ČTK/Kamaryt Michal

Praha - Víkendové komunální a senátní volby v Praze se nesly ve znamení stranické roztříštěnosti, takzvané personifikace a pravo-levého souboje. ČTK to řekl politolog Ladislav Mrklas z CEVRO Institutu v Praze. Podle Josefa Mlejnka z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy výsledky voleb potvrdily dlouhodobější trendy, které jsou patrné z předchozích parlamentních voleb nebo průzkumů veřejného mínění.

Důkazem volební roztříštěnosti v metropoli jsou podle Mrklase například rozdílné zisky stran na úrovni jednotlivých městských částí a na úrovni hlavního města Prahy. Míra roztříštěnosti je větší než v 90. letech, kdy vznikal stranický systém, míní.

Personifikaci, tedy důraz na osobnosti, nikoliv na jejich stranickou příslušnost, Mrklas spojuje s dominantním postavením výrazných starostů a primátorů. "Čím dál více lidé nevolí politické strany, ale volí konkrétní kandidáty, úspěšné starosty, primátory. Stranická volba již dnes není dominantní," uvedl Mrklas.

Pravo-levý souboj je podle něj způsoben přebíráním levicových voličů ČSSD a KSČM hnutím ANO, které se stává hegemonem na levici. Lídr hnutí ANO a premiér Andrej Babiš nicméně v sobotu odmítl, že je jeho strana levicová. Opakovaně zdůraznil, že ANO je hnutím pro všechny. Za levicové je označuje opakovaně předseda ODS Petr Fiala, který chce, aby jeho strana byla hlavním pravicovým oponentem ANO.

Pro voliče v Praze je typická voličská nestálost a hledání nových alternativ, shodli se politologové. Podle Mlejnka komunální volby v Praze ukázaly, že hnutí Praha Sobě, nový blok Spojené síly pro Prahu a Piráti voliče získali díky tomu, že se prezentovali jako nová síla a alternativa k zavedeným stranám. "Pokud jde o Prahu Sobě, tak tu volili spíše lidé, kteří jsou znechuceni z politiky. Pak také dalším výrazným rysem politické scény je odpor významné části veřejnosti k hnutí ANO," dodal Mlejnek.

Z tradičních stran v Praze uspěla jen ODS s 17,87 procenta hlasů, dodal Mlejnek. "Zčásti je to způsobeno tím, že se ODS zčásti vrací voliči z ANO a z dalších stran," řekl.

"Hnutí ANO volby spíše zremizovalo, než vyhrálo. Ty volby jednoznačného vítěze nemají. Spoluvítězem je ODS, která posílila," doplnil.

"Voliči v Praze se dlouhodobě mění z jasných zastánců liberálně- konzervativní pravice, což platilo před deseti lety. Postupně se přesouvají do pozice experimentujících voličů," dodal Mrklas. Důkazem je podle něj to, že se v Praze za posledních deset let vystřídaly u moci prakticky všechny staré i nové politické strany.

Podle Mrklase jsou stejné tendence i na úrovni senátních voleb. Podstatné je zde pravo-levé soupeření a personifikace.