Politolog: Spor o výměnu ministra se může protáhnout do podzimu

Praha - Není vyloučeno to, že se spor o výměnu ministra kultury protáhne až do podzimu, míní Lubomír Kopeček z Masarykovy univerzity v Brně. Podle něj by se pak mohl rozpor protnout s některými dalšími problémy vlády a premiéra Andreje Babiše (ANO), týkajících se například rozepří mezi ČSSD a ANO kvůli státnímu rozpočtu nebo auditu Evropské komise ohledně střetu zájmů předsedy vlády. Podle Josefa Mlejnka z katedry politologie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy musí ČSSD v otázce výměny ministra zatlačit i na Babiše.

"Včerejším (Pondělním) rozhodnutím předsednictva ČSSD se výsledek sporu o odvolání ministra kultury a jmenování jeho nástupce oddálil, zjevně o týdny možná i o několik měsíců," napsal ČTK Kopeček. "Tímto rozhodnutím ve vedení ČSSD zjevně převážila vůle vyčkávat a vyhnout se oběma rychlým řešením, to je z vlády odejít anebo potvrdit, že prezident má právo veta při výběru ministrů za ČSSD," doplnil.

Ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD) podal v květnu demisi, kterou prezident Miloš Zeman nepřijal. Dlouho otálel se stanovením termínu, přestože mu návrh na Staňkovo odvolání předložil i Babiš. Na pátečním jednání s vicepremiérem a předsedou ČSSD Janem Hamáčkem a Staňkem v Lánech prezident uvedl, že je připraven k 31. červenci ministra odvolat.

Sociální demokracie požaduje, aby Staňka v čele resortu nahradil místopředseda strany Michal Šmarda. Zeman uvedl, že ohledně nástupce počká na pondělní rozhodnutí předsednictva ČSSD. Širší vedení strany Šmardovu nominaci potvrdilo. Prezident ale v pátek neslíbil, zda bude verdikt předsednictva respektovat. Hamáček zároveň podle pondělního usnesení vedení ČSSD má, po projednání v grémiu, plnou kompetenci rozhodnout o dalším vývoji angažmá sociální demokracie ve vládě, může jej i ukončit.

Podle Kopečka je na výsledku pondělního jednání zajímavé právě posílení Hamáčkovy pozice. "Stávající předseda ČSSD zjevně chce ve vládě zůstat a takový mandát přece jen posiluje jeho vyjednávací pozici ve vztahu k předsedovi vlády. Je ale otázka, jestli to ČSSD v celém sporu opravdu nějak pomůže," dodal.

Mlejnek uvedl, že hlavní posun nastal v pátek, kdy Zeman souhlasil s odvoláním Staňka. Zároveň ale naznačil, že Šmardu jmenovat nechce. ČSSD se podle politologa logicky snaží maximalizovat tlak na jeho jmenování. "Prezident patrně hodlá ČSSD z vlády vyštvat, ČSSD chce ve vládě zůstat, nicméně nemůže tam zůstat za ponižujících podmínek, které jí prezident svou tvrdohlavostí vytváří," napsal ČTK.

ČSSD tak podle něj musí zatlačit i na předsedu vlády. "Což tím včerejším (pondělním) usnesením též činí, neboť Andrej Babiš chce sociální demokraty ve vládě udržet. Nechce ale konflikt se Zemanem. Teď půjde o to, která ze stran trojúhelníku ČSSD - Zeman - Babiš povolí. Nepovolí-li ani jedna, ČSSD asi nezbude než z vlády odejít," doplnil.

Zajímavé bude, zda Zeman skutečně ke konci července bez dalších podmínek Staňka odvolá, míní Kopeček. "Je otázka, jestli to například nespojí s otázkou, že bude jiný stávající člen vlády za ČSSD pověřen vedením resortu kultury. Zatím to nevypadá, že by ČSSD na něco takového přistoupila, protože pak by bylo jasné, že jí navržený kandidát Michal Šmarda se nikdy ministrem nestane," poznamenal.