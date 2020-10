Politolog: Senát může být místem volebních bitev bloků opozice

Ilustrační foto - Ihned po uzavření volební místnosti zahájili 10. října 2020 členové volební komise 2. okrsku v Pelhřimově sčítání hlasovacích lístků z 2. kola voleb v senátním obvodu Pelhřimov, do kterého postoupili senátor Milan Štěch (ČSSD) a Jaroslav Chalupský (za Svobodné). Voleb se v okrsku zúčastnilo jen 98 z 766 voličů.

Ilustrační foto - Ihned po uzavření volební místnosti zahájili 10. října 2020 členové volební komise 2. okrsku v Pelhřimově sčítání hlasovacích lístků z 2. kola voleb v senátním obvodu Pelhřimov, do kterého postoupili senátor Milan Štěch (ČSSD) a Jaroslav Chalupský (za Svobodné). Voleb se v okrsku zúčastnilo jen 98 z 766 voličů. ČTK/Pavlíček Luboš

Praha - Senát se v novém složení může stát místem vzájemných volebních bitev případných dvou opozičních bloků pro sněmovní volby. ČTK to řekl politolog Ladislav Mrklas z CEVRO Institutu v Praze. Podle jeho kolegy Tomáše Lebedy z Palackého univerzity v Olomouci nebude vliv senátních voleb, ve kterých vládní strany utrpěly drtivou porážku, na celostátní politiku velký, protože opoziční role Senátu se jen posílí a umocní.

Podle Mrklase skončila jedna éra Senátu, což symbolicky ukazuje porážka Milana Štěcha (ČSSD), který v Senátu zasedal od jeho vzniku v roce 1996. Zároveň s ním končí éra sociální demokracie, protože žádný sociálnědemokratický senátor nebyl zvolen, poznamenal Mrklas. Poukázal na to, že neuspěli ani kandidáti, kteří byli v minulosti členy ČSSD a nyní kandidovali samostatně.

Lebeda výsledek sociální demokracie označil za tragický. Strana to ale podle něj musela čekat. Nepředpokládá, že by neúspěch měl v současné situaci otřást pozicí předsedy ČSSD Jana Hamáčka. Domnívá se, že jeho odvolání by nedávalo smysl, protože je nejviditelnější a nejdůvěryhodnější osobou strany. Nelze ale podle něj vyloučit, že se nyní sociální demokracie začne důrazněji vymezovat vůči hnutí ANO, či se dokonce pokusí odejít z vlády.

Podle Mrklase musí ČSSD vážně přemýšlet o změně své strategie a uvažovat o odchodu z vlády. "To, jak dnes vypadá sociální demokracie, pro ni do budoucna nevěstí nic dobrého," poznamenal.

Oba politologové se shodli, že senátní volby skončily porážkou až debaklem provládních stran a vítězstvím Starostů. Mrklas poznamenal, že STAN vyhrál téměř ve všech venkovských obvodech. "Což je něco, co se naposledy asi podařilo sociální demokracii při oranžové cunami," řekl. Připomněl tak rok 2008, kdy sociální demokracie získala v senátních volbách 23 z 27 křesel.

Naopak ODS většinu senátorů dostala ve velkých městech, což podle Mrklase může ukazovat na návrat do tradičních občanskodemokratických bašt. Poznamenal, že ODS uspěla v soubojích s vládními kandidáty, většinu střetů s ostatními opozičními stranami ale prohrála. "Je to signál o jejím postavení v rámci opozice," řekl.

Podle Lebedy bude hnutí ANO výsledek voleb z posledního týdne hodnotit především podle voleb do krajů. Domnívá se, že úspěch v senátních volbách po dřívějších senátních zkušenostech hnutí neočekávalo. Mrklas poukázal na to, že jediný vládní mandát v Senátu ANO a ČSSD vybojovaly v Karviné ve vzájemném souboji, a to za účasti pouhých méně než osmi procent voličů.

Mrklas poukázal na pražský politický souboj mezi středolevou opozicí v podobě Pirátů, Senátora 21 či Zelených a středopravicové koalice ODS a TOP 09. Pokud se podle něj podaří sestavit volební koalice pro sněmovní volby Pirátů se STAN na jedné straně a ODS, TOP 09 a lidovců na straně druhé, jednou z arén, kde se tyto koalice budou poměřovat, bude právě Senát.

Mrklas zmínil množství senátorů, kteří uspěli za lokální uskupení a zatím nepatří do žádného z klubů. "Myslím si, že Senát bude velmi pestrý a v každém případě bude blíže snu Václava Havla o Senátu složeném z osobností spíše regionálního než celostátního typu," poznamenal.

Jednu z možných příčin v debaklu vládních stran vidí oba politologové v nízké volební účasti. Podle Mrklase měli větší motivaci přijít voliči, kteří chtějí s vládou zúčtovat. "Nízká volební účast vždycky hraje obrovskou roli. Při nízké účasti přijdou jen voliči, kteří v té volbě vidí nějaký smysl. A myslím si, že ANO prostě nedokáže svým voličům vysvětlit, že volba pro jejich kandidáta do Senátu ten smysl má," podotkl.