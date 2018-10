Praha - Dohodnutá koalice Pirátů, Prahy Sobě (PS) a Spojených sil pro Prahu (TOP 09, STAN a KDU-ČSL) bude výzvou zejména pro Piráty, kteří mohou hodně získat, ale i ztratit. Roli může hrát i jejich politická nezkušenost a problematická může být absence lídrů PS Jana Čižinského a Spojených sil Jiřího Pospíšila (TOP 09) v radě. V rozhovoru pro ČTK to řekl ředitel Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Petr Jüptner.

Lidé podle politologa úspěchy automaticky připisují straně, která drží post primátora. Platí to však i obráceně. "Pokud by Piráti v Praze neuspěli, tak to může ohrozit důvěryhodnost celého pirátského konceptu a může to mít vliv i na preference Pirátské strany ve volbách do Poslanecké sněmovny," míní Jüptner.

Roli podle něj může hrát i politická nezkušenost Pirátů, kteří se zatím s výjimkou Mariánských Lázní na exekutivní moci významněji nepodíleli. "Požadavek na nějakou zkušenost v politice je přirozený. Když se podíváme do minulosti na pražské primátory, tak ti, kteří byli nějakým způsobem úspěšní, jako Jan Kasl nebo po určitou dobu i Pavel Bém, tuto zkušenost měli," řekl politolog.

Primátor podle něj musí být schopen prosadit dohodu mezi koaličními partnery i ve vlastní straně, což je něco, co se například dosavadní primátorce Adrianě Krnáčové (ANO) nedařilo. "Z tohoto pohledu přirovnání s paní Krnáčovou vlastně není úplně od věci," řekl.

Absence lídrů Čižinského a Pospíšila v radě může být problematická, uvedl dále politolog.

"Konkrétní obsah politiky se projednává na jednání rady, která přijímá usnesení. Nejde jen o odbornou, ale i politickou rovinu těchto rozhodnutí. Tím, že v radě budou scházet dva lídři, tak je otázka, jestli to neznamená riziko pro koalici v tom, že tam pan Hřib nebude mít žádnou politickou protiváhu, možná s výjimkou Hany Marvanové," uvedl Jüptner.

Dodal nicméně, že z pohledu Pospíšila krok dává smysl, protože pokud by se stal pouze radním, mohlo by to uškodit jeho politické kariéře. Podobně to podle něj má Čižinský, který má navíc politickou základnu v Praze 7, takže dává smysl, že dal přednost postu tamního starosty. "O zradě na voličích bych nemluvil," uvedl dále politolog a dodal, že personální kompromisy jsou nedílnou součástí koaličního vládnutí.

Nová koalice bude mít v 65členném zastupitelstvu většinu 39 hlasů. Piráti budou mít v 11členné radě kromě primátora ještě dva radní. PS a Spojené síly budou mít každá po dvou náměstcích primátora a dvou radních.

Volby v Praze vyhrála ODS se ziskem necelých 18 procent hlasů, má 14 mandátů. Na druhém místě skončili Piráti, kteří mají 13 zastupitelů, stejný počet jako další Praha Sobě a Spojené síly pro Prahu. Do zastupitelstva se dostalo ještě ANO s 12 zastupiteli.