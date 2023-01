Politolog: Pavlův výkon v debatě ČT poznamenala nemoc, byl defenzivní

Praha - Výkon prezidentského kandidáta Petra Pavla v nedělní debatě České televize byl podle politologa Josefa Mlejnka z Univerzity Karlovy poznamenán zdravotní indispozicí. Informace o nemoci podle něj mohly přimět expremiéra Andreje Babiše (ANO) k překvapivé účasti. Předseda Klubu politické komunikace Karel Kreml uvedl, že radost z Babišova výkonu musí mít ruská propaganda. Reagoval tak na výrok šéfa hnutí ANO, že by v případě útoku na Polsko nebo pobaltské státy neposlal do těchto zemí české vojáky na pomoc. Babiš později vyjádření korigoval.

Pavel kvůli nemoci nedorazil po debatě na akci s názvem Společně pro Pavla v pražském Lucerna Music Baru, dnes nejel na návštěvu Kolína a odložena též byla debata na webu Novinky.cz, a to na středeční ráno.

Právě zdravotní indispozice podle Mlejnka poznamenala Pavlův výkon v nedělním pořadu ČT. "Dokonce si myslím, byť to nemohu prokázat, že právě informace o špatném zdravotním stavu Petra Pavla mohly nakonec Andreje Babiše přimět k poněkud překvapivé účasti v debatě České televize, kterou původně oficiálně odřekl," uvedl. Babiš podle něj chtěl také využít momentu překvapení.

Pavel byl podle politologa po převážnou část debaty pasivní a defenzivní. "S protikandidátem dovedl 'šermovat' tak prvních 20, 30 minut, pak už jen stručně reagoval či odříkával naučené proklamace, evidentně neměl sílu na Andreje Babiše zaútočit. Polemiku s Andrejem Babišem často vedl spíše moderátor Martin Řezníček," míní Mlejnek.

U nerozhodných voličů či u těch, kteří se k volbě Pavla kloní spíše z pragmatických důvodů jako k menšímu zlu, mohl podle Mlejnka zabodovat spíše Babiš, a to včetně jejich odrazení od účasti ve volbách.

Babiš v ČT mimo jiné odpovídal na otázku, zda by Česko mělo splnit své závazky a poslat v případě napadení Polska či pobaltských států do těchto zemí například vojáky. "Ne, určitě ne. Myslím si, že je potřeba mluvit o míru," prohlásil. Dodal, že chce mír, a ne válku a že by "v žádném případě neposílal naše děti a děti našich žen do války".

Později na sociálních sítích výroky korigoval, dnes ČTK řekl, že kolektivní obranu NATO nikdy nezpochybnil. Jen si nechtěl představit, že by mohla vypuknout třetí světová válka. Politici musejí usilovat o mír a zabránit válce, uvedl. Sdělil také, že odmítá snahu překrucovat jeho výroky.

Babišova slova vyvolala ohlas v zahraničí, kritizovala je také řada vládních politiků, kteří je označili za mezinárodní ostudu, hanbu, zradu či podraz.

"Jestli má někdo upřímnou radost z dnešního (nedělního) výkonu Andreje Babiše, pak je to ruská propaganda. Je totiž jen otázkou času, než se Babišův skandální výrok o nevyslání armády na pomoc spojencům v případě jejich napadení objeví na obrazovkách ruské státní televize. Pochopitelně jako důkaz slabosti a nejednoty západní aliance. Ruští trollové se musí tetelit blahem," uvedl politolog Kreml. Podle Mlejnka to, že Babiš následně výrok opravil, může zčásti utlumit jeho případný nepříznivý dopad na voliče.