Političtí vězni a jejich potomci si v Jáchymově připomněli peklo lágrů

Jáchymov (Karlovarsko ) - Asi stovka lidí se dnes zúčastnila pietní akce Jáchymovské peklo věnované bývalým politickým vězňům komunistického režimu v Československu. Někdejších vězňů, kteří v Jáchymově nebo jiných táborech museli strávit dlouhé roky, se zúčastnilo už jen několik, většinu hostů tvořili jejich potomci nebo zástupci města, kraje i Parlamentu České republiky, zúčastnila se také kancléřka prezidenta Jana Vohralíková.

Fotogalerie

Pietní akt u Brány svobody, památníku politických vězňů, kteří prošli jáchymovskými pracovními tábory, je vyvrcholením dvou denní akce, která začala už v pátek v Horním Slavkově a v Ostrově, tedy místech, kde byly další pracovní tábory pro politické vězně.

Zatímco ještě před deseti lety pietní akce zaplnila celé prostranství před kostelem sv. Jáchyma lidmi, v posledních letech už jich přijíždí méně, nechyběli ale bývalí političtí vězni a jejich potomci ze Slovenska, kteří zaplnili téměř celý autobus. Jak poznamenal Leoš Žídek, jeden z někdejších politických vězňů, blíží se doba, kdy už přeživší z lágrů z 50. let na akci nebudou. Uvedl, že o to potřebnější je si hrůzy tehdejších let připomínat, začít by ale podle něj měl každý u sebe, revolucí v srdci. "Měli bychom přestat nadávat a rozdělovat národ, ale spíše pomáhat umět se uskrovnit," uvedl Žídek.

Senátor Miroslav Balatka (STAN) dnes apeloval na to, aby zrůdné činy z dob komunismu nebyly zapomenuty. "Motivem byla tehdy nenávist," řekl. Nenávist ale podle něj žije ve společnosti dál a někteří se jí snaží využít k vlastním politickým cílům.

Tábory, kde se za nelidských podmínek těžil uran pro potřeby tehdejšího Sovětského svazu, prošlo od roku 1949 až do roku 1961 asi 70.000 vězňů, většinou politických. Řada z nich zemřela, další si odnesli z lágrů trvalé následky.