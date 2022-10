Politico: USA urychlují plán rozmístit v Evropě modernizované jaderné pumy

Brusel - Spojené státy urychlují plán rozmístit na základny NATO v Evropě přesnější verze taktické jaderné pumy B61. Píše o tom server Politico s odvoláním na americké diplomatické depeše a dva lidi obeznámené s touto záležitostí. Změna souvisí s hrozbami Ruska, že na Ukrajině nasadí jadernou zbraň, a s přesvědčením některých západních činitelů, že je potřeba dělat více k odstrašení Ruska, uvádí Politico.

Američané původně chtěli pumy B61-12 dovézt do Evropy příští rok na jaře, podle aktualizovaných plánů tak ale učiní už letos v prosinci. O svém záměru tento měsíc informovali spojence v NATO na uzavřeném zasedání v Bruselu. Půjde o nahrazení starších zbraní jejich novými verzemi na různých místech v Evropě, aby je v případě potřeby mohly použít bombardéry a stíhací letouny Spojených států a jejich spojenců.

Politico uvádí, že program modernizace pum B61 není utajovaný, a zástupci amerického ministerstva obrany poukazují na to, že taková vylepšení jsou potřeba, aby armáda měla k dispozici moderní a bezpečnou výzbroj. Mluvčí Pentagonu Patrick Ryder uvedl, že "sice nebude probírat podrobnosti jaderného arzenálu, ale na modernizaci B61 se pracuje celé roky a plány na bezpečnou a zodpovědnou výměnu starších zbraní za vylepšené verze jsou součástí dlouhodobé snahy o modernizaci". Dodal, že program vylepšení jaderných pum "nijak nesouvisí se současným děním na Ukrajině a nebyl nijak uspíšen".

Pro některé odborníky je možná změna amerických plánů překvapením. Obávají se, že by to mohlo ještě vyostřit už nyní nebezpečnou situaci v Evropě. Jiní analytici se zase domnívají, že USA rozmístěním B61-12 chtějí spíše vyslat vzkaz svým spojencům v alianci než Rusku samotnému. "Už tu jsou (starší) pumy B61 a Rusové o tom vědí. Fungují dobře. Ty modernizované jsou sice novější, ale to není zase až takový rozdíl. Může jít o ujištění spojenců, kteří se cítí být mimořádně ohroženi Ruskem," řekl Tom Collina z organizace pro odzbrojení Ploughshares Fund.

Jaderné pumy B61 Spojené státy vyvinuly začátkem 60. let a od té doby vzniklo přes deset jejich novějších verzí. Program v hodnotě deseti miliard dolarů (244,5 miliardy korun) týkající se verze B61-12 má na starosti americké ministerstvo energetiky a jeho účelem je nahradit dřívější modely, včetně asi stovky pum rozmístěných na leteckých základnách v Německu, Itálii, Belgii, Nizozemsku a Turecku.