Ilustrační foto - Bývalý prezident Donald Trump ukazuje do davu po projevu na předvolebním shromáždění na regionálním letišti ve Waco, 25. března 2023. ČTK/AP/Evan Vucci

Washington - Tým kolem Donalda Trumpa měl připravené plány pro případ, že bude americký exprezident čelit obžalobě, a v noci na dnešek tyto plány vstoupily do akce. Poradci republikánského politika se agresivně pustili do snahy využít vývoj k vysbírání peněz a mobilizaci příznivců, popisuje v článku web Politico. Tým někdejší hlavy státu, která znovu kandiduje do Bílého domu, se podle něj chystá na mediální cirkus.

"Pro většinu lidí je trestní obvinění problém. V týmu Donalda Trumpa se na to dívají jako na příležitost," napsal Politico poté, co vyšetřovací porota odsouhlasila obvinění v kauze kolem údajné Trumpovy snahy umlčet potenciálně poškozující výpovědi před volbami roku 2016. "Coby muž se silným vztahem k dramatům jako dělaným pro televizní obrazovky, Trump samotný očekává, že mediální pozornost kolem rozhodnutí velké poroty mu může pomoci získat přízeň a podporu," pokračuje článek.

Trumpova kampaň na čtvrteční zprávu prakticky okamžitě reagovala rozesláním nových e-mailů, v nichž žádá podporovatele o příspěvky. Následovala vlna prohlášení na podporu exprezidenta od republikánských politiků, včetně jeho potenciálních volebních soupeřů.

Poradci někdejšího šéfa Bílého domu podle Politico slibují pokračování mediální kampaně. Sestavili prý "malou armádu" právníků a mluvčích, kteří mají v následujících dnech šířit prohlášení schválená volebním štábem. Jeden poradce očekávané "mediální šílenství" popsal jako "O. J. Simpson na steroidech", v odkaze na vleklý a extrémně medializovaný proces s někdejším hráčem amerického fotbalu obžalovaným v 90. letech z dvojnásobné vraždy.

Tyto přípravy navazují na tvrzení Trumpových spojenců z posledních týdnů, že jakákoli obžaloba bude pro exprezidentovu kampaň přínosem, neboť sjednotí republikánský tábor a potvrdí Trumpův narativ, že je dlouhodobě terčem nespravedlivých vyšetřování. Řada komentářů ale podotýká, že drama spojené s bezprecedentní obžalobou těžko exprezidentovi přitáhne nové hlasy, které by potřeboval pro znovuzvolení.

Načasování obvinění podle médií Trumpa zaskočilo, neboť o den dříve se objevily zprávy, že velká porota v jeho kauze na delší dobu přerušila projednávání daného případu. Podle zdrojů listu The New York Times (NYT) exprezident a jeho poradci měli za to, že průlom nastane za několik dalších týdnů, pokud vůbec.

Trump zprávu vstřebával ve svém floridském resortu Mar-a-Lago, kde od odchodu z Bílého domu tráví většinu času. "Nálada pana Trumpa v posledních týdnech kolísala mezi optimismem a sebevědomím a nervozitou ohledně budoucnosti. Ve čtvrtek večer, poté, co jej velká porota obvinila, byl naštvaný, ale soustředěný hlavně na politické důsledky obvinění, nikoli důsledky právní," píše NYT s odvoláním na osoby obeznámené s jeho uvažováním.