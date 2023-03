Politico: Spor kolem spalovacích motorů zastínil program summitu EU

Brusel - Jakkoli tato otázka nebyla na oficiální agendě Evropské rady, průtahy ve schvalování plánu, který by vyřadil z prodeje nová auta na benzin a naftu, zastiňují dvoudenní jednání premiérů a prezidentů Evropské unie. Napsal to web Politico, podle kterého Německo ve čtvrtek odmítlo nejnovější nabídku Evropské komise týkající se výjimky pro spalovací motory na syntetická paliva. Na summitu v Bruselu zaznívaly obavy z narušení důvěry mezi unijními hráči, český premiér Petr Fiala ve snaze upravit již téměř hotový návrh nevidí problém.

Diskuse kolem plánu, který bývá označován jako zákaz spalovacích motorů od roku 2035, se nepromítly do čtvrtečních závěrů summitu a předsedkyně komise Ursula von der Leyenová uvedla, že lídři věc neprobírali, tahanice ale zřejmě pokračovala i během zasedání Evropské rady.

Plán omezování a zpoplatnění uhlíkových emisí v automobilové dopravě již dospěl ke kompromisní podobě dojednané členskými zeměmi s Evropským parlamentem a chybí mu už jen definitivní razítko od unijních vlád, které často bývá formalitou. Německo ovšem na poslední chvíli přišlo s požadavkem na silnější ukotvení výjimky pro spalovací motory, které by využívaly jiná než fosilní paliva, a k jeho úsilí se přidaly další vlády včetně té české.

"To co se teď odehrává, je legální součást toho procesu," řekl dnes Fiala novinářům při příchodu na druhý den summitu. Podle něj je dobré, že se o návrhu dál diskutuje, protože slíbená výjimka pro e-paliva "se nezdá být dostatečně ošetřená". "Je pravda, že většinou v této fázi (legislativního procesu) už nedochází ke změnám," uznal nicméně český premiér.

U jiných evropských lídrů vyvolává postup tábora vedeného Berlínem kritiku. "Tohle není směr, kterým bychom se měli vydávat. Celá architektura rozhodovacího procesu by se zhroutila, kdybychom to udělali," řekl lotyšský premiér Krišjánis Kariňš. Šéfka Evropského parlamentu Roberta Metsolaová zase varovala, že v sázce je důvěra mezi unijními institucemi a důvěryhodnost legislativního procesu.

Končící summit v Bruselu podle Politico průlom ve složité otázce nepřinesl. "(Německý kancléř) Olaf Scholz ve čtvrtek dorazil do Bruselu s prohlášením, že EU učinila slib a musí jej dodržet. O několik hodin později mu to EU vrátila, když v zásadě řekla, že německý kancléř lže. Do konce dne Německo odmítlo nabídku ke kompromisu, zatímco se pokoušelo svalit vinu na EU," shrnul web ve svém článku.

Von der Leyenová na tiskové konferenci po prvním dni summitu uvedla, že jednání mezi komisí a Berlínem naberou na intenzitě. "Nemáme v tomto případě času nazbyt," dodala.