Politico: Německo nechce poskytnout Ukrajině střely Taurus kvůli Krymskému mostu

Berlín - Německo nechce poskytnout Ukrajině své střely Taurus kvůli obavám, že by je Kyjev použil pro zničení Krymského mostu a že by zbraň mohla padnout do rukou Rusů. Napsal to server Politico. O dodávku německých střel s doletem až 500 kilometrů Ukrajina v posledních měsících často žádá, Berlín však zatím s poskytnutím těchto zbraní nesouhlasil.

Střely Taurus jsou často srovnávány s raketami Storm Shadow/SCALP, které Ukrajině už poskytly Británie a Francie. Obě zbraně měří zhruba pět metrů, mají dolet zhruba 500 kilometrů a nesou bojovou hlavici o váze zhruba 450 kilogramů.

Podle analytika Fabiana Hoffmanna, kterého cituje server Politico, je však mezi raketami jeden podstatný rozdíl. Německá střela Taurus má výrazně sofistikovanější bojovou hlavici, která umožňuje účinnější ničení cílů s vícero vrstvami materiálů. Kdyby Ukrajina taurusy dostala, byla by podle Hoffmanna schopná výrazně účinněji zaútočit na Krymský most, který spojuje okupovaný ukrajinský poloostrov Krym s ruskou pevninou. Právě toho se obává německý kancléř Olaf Scholz, který podle webu Politico nedávno označil možnost, že by Ukrajina vyřadila z provozu klíčový most za použití německých zbraní za eskalaci války.

Němečtí představitelé se také obávají, že by se k taurusům mohli dostat ruští experti v případě, že by raketa dopadla na území pod kontrolou Ruska a nevybuchla by. Taurus je konstruovaný tak, aby dokázal překonat pokročilé ruské protivzdušné systémy. Ruští experti by na základě zkoumání německé rakety mohli zlepšit své vlastní zbraně.

"Taurus je jedinou zbraní se schopností útoku do hloubky, kterou Německo má," uvedl analytik Gustav Gressel. Zatímco Francie a Británie už pracují na vývoji nové zbraně, která nahradí rakety Storm Shadow/SCALP, Německo počítá s tím, že bude mít střelu Taurus ve výzbroji minimálně do poloviny století. Pokud by se k raketě dostali ruští vojenští inženýři, byla by to pro Německo citelnější ztráta než v případě střel Storm Shadow/SCALP pro Británii a Francii.

Hoffmann naopak odmítá domněnku, že by Ukrajinci nemohli používat německé zbraně, protože nemají dostatek dat pro navigační systém taurusů. Řada těchto údajů je totiž veřejně dostupných, tvrdí analytik.

I přes veškeré námitky a obavy stoupá tlak na německou vládu, aby povolila předání raket Ukrajině, píše server Politico . K změně dosud zamítavého postoje vyzývají kancléře Scholze i někteří zákonodárci z jeho vlastní sociálnědemokratické strany (SPD).