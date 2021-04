Politico: Nejvíc ve sporu o vakcíny ztratila ČR, nebude mít desetitisíce dávek

Brusel - Výsledek jednání velvyslanců o rozdělení dodatečných deseti milionů vakcín proti covidu-19 přineslo ostudnou porážku rakouského kancléře Sebastiana Kurze, českého premiéra Andreje Babiše a šéfa slovinské vlády Janeze Janši. Napsal to portál Politico. Tato trojice zemí se odmítla připojit k plánu portugalského předsednictví na pomoc zemím potýkajícím se se zásadním nedostatkem vakcín. Podle serveru Politico nejvíce ztratil Babiš, který se svým postojem připravil o desítky tisíc dávek navíc, protože podle portugalského plánu Česko spadalo do skupiny zemí, které mají nárok na pomoc navíc.

Portugalské předsednictví ve čtvrtek večer informovalo, že 19 členských zemí obdrží poměrnou část z 6,6 milionu vakcín. Jde o země, které se části svých dávek vzdaly ve prospěch Bulharska, Chorvatska, Estonska, Lotyšska a Slovenska. Tato pětice kromě poměrné části z deseti milionů vakcín obdrží jako výraz solidarity i poměrnou část z 2,854.654 dávek. Rakousko, Česko a Slovinsko obdrží poměrnou část z deseti milionů vakcín. V případě českého přídělu jde o 239.000 dávek.

Portugalské předsednictví EU původně navrhlo, aby tři miliony byly rezervovány pro šestici nejpotřebnějších zemí, konkrétně šlo o Bulharsko, Chorvatsko, Estonsko, Lotyšsko, Slovensko a Česko. Zbývajících sedm milionů dávek mělo být jako obvykle rozděleno podle počtu obyvatel mezi všech 27 členů EU. To se však nelíbilo Praze, Vídni a Lublani.

Rakousko a Slovinsko díky tomu, že se k návrhu Portugalska odmítly připojit, získaly trochu vakcín navíc, naopak Česká republika z "balíku solidarity" mohla získat asi 140.000 dávek očkovací látky. To, že se k němu odmítla připojit, vedlo k čisté ztrátě 70.000 dávek, píše Politico s odvoláním na diplomaty. Toto by se podle serveru mohlo pro Babiše stát strašákem před podzimními parlamentními volbami.

Proč se Praha odmítla k návrhu Portugalců připojit, není jasné, píše Politico. Zřejmě mylně počítala s tím, že vyjde taktika kancléře Kurze, který neustále tvrdí, že vakcíny jsou v unii rozdělovány nespravedlivě a chtěl jich původně získat více, než Rakousku příslušelo na základě počtu obyvatel. Volá po evropské solidaritě, ale sám k ní odmítá přispět, píše Politico. Přitom skutečnost, že při předchozích objednávkách vakcín Rakousko neprojevilo zájem o celý svůj stanovený příděl, je jeho vina.

"Babiš trvá na tom, že není tradiční politik," řekl jiný nejmenovaný diplomat o českém premiérovi. "Ale těžko říct, co to znamená při vyjednávání a co se v Praze tak pokazilo," dodal. Jeden český diplomat tvrdí, že je mylné se domnívat, že Praha stála slepě při Kurzovi a ztrátu vakcín pro Česko se snaží vyložit jako zisk pro nějakou zemi, která je potřebnější. "Vyzýváme k solidaritě, ale všem se jí nedostalo. Nakonec ty dávky, které si nevezmeme, mohou skončit u někoho, kdo je potřebuje ještě více," snažil se vysvětlit.

Unijní země v prvním čtvrtletí dostaly přes 90 milionů dávek vakcíny proti covidu-19, což je zvláště kvůli výpadkům od firmy AstraZeneca výrazně méně, než čekaly. Společně nakoupené očkovací látky si mezi sebe rozdělují podle počtu obyvatel. Když ale některé země neprojeví zájem o celý svůj příděl, mohou si jej koupit jiné státy, čímž vzniká nepoměr, který kritizuje Rakousko nebo Česká republika.