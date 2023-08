Politico: Kterak se Trumpovy četné právní trable začínají proplétat

Washington - Pavučina trablů Donalda Trumpa se zákonem je stále hustší a vzájemně provázanější, píše server Politico. Kroky, které Trump dělá v jednom případu, se k němu vracejí v jiných, potenciální termíny soudních slyšení začínají kolidovat a v jednom z trestních stíhání by dokonce proti Trumpovi mohl svědčit právník, který ho v jiném zastupuje. Vzájemné překrývání se bude do jisté míry nevyhnutelné, už jen kvůli logistickým obtížím, bez kterých se neobejde účast na tolika trestních a občanských soudních líčeních v několika jurisdikcích. Do jisté míry ale Trump tuto právní síť propojuje sám, a to ku prospěchu svých oponentů u soudu.

Temidayo Agangová-Williamsová, bývalá federální prokurátorka na státním zastupitelství v Brooklynu, popsala, že ona osobně by jako žalobkyně uvítala možnosti, které otevírají Trumpova rozličná obvinění.

"Vzala bych to jako příležitost. Když máte obviněného, který se u soudu brání v několika případech, a hlavně když je to u několika soudů zároveň, vždycky vám to dává možnost rozšířit důkazy proti němu," uvedla Agangová-Williamsová, která mimo jiné pracovala jako vyšetřovatelka zvláštního kongresového výboru pro události 6. ledna 2021.

Příkladem této strategie v praxi je nedávný spor o Trumpovo svědectví podané pod přísahou na video v občanském sporu s bývalou novinářkou Jean Carrollovou, která obvinila ze znásilnění a pomluvy. Části této výpovědi se dostaly 5. května na veřejnost poté, co byly u soudu použity jako důkazní materiál. Trumpovy reakce na otázky ohledně Carrollové obvinění přilákaly pozornost televizních moderátorů i odborníků napříč celými Spojenými státy. Nebyli však jedinými, koho záznam zajímal.

Přes ulici nedaleko soudu, kde byla výpověď použita, sídlí na newyorském Manhattanu okresní státní zástupci, kteří letos proti Trumpovi vznesli vůbec první trestní obvinění. Ti záznam sledovali také a deset dní poté obsílkou požádali právní firmu zastupující Carrollovou, aby jim video poskytla v celém rozsahu, jelikož Trumpova výpověď je podle nich relevantní i pro jejich případ. V něm se snaží dokázat, že Trump porušil pravidla financování politických kampaní, když údajně zaplatil pornoherečce a modelce za mlčenlivost ohledně jejich údajné aféry. Minulý čtvrtek soud rozhodl, že advokáti Carrollové materiál vydat mohou.

Trumpa čeká v příštím roce kampaň za znovuzvolení do Bílého domu a do toho pět soudních procesů mezi letošním říjnem a květnem příštího roku. S tolika termíny soudních podání, slyšení a obsílek je očekávatelné, že časové rozvrhy procesů se bude vzájemně ovlivňovat. Na druhou stranu i Trumpovo jednání v některých případech už vyvolalo reakce v případech jiných. Letos například, když bylo manhattanské obvinění na spadnutí, vyzval Trump své podporovatele k protestům. Soudkyně v případu Carrollové, zčásti proto, že viděla, jak Trump reaguje na hrozící obvinění, pak rozhodla, že identita porotců zůstane anonymní. Nedozvěděli se ji ani navrhovatel, ani advokáti obhajoby.

Státní zástupci zase v manhattanském řízení požádali soud, aby zajistil důvěrnost některých dokumentů, a to v reakci na Trumpovy proces týkající se jeho nakládání s utajovanými dokumenty a občanskoprávní spor s jeho bývalým advokátem Michalem Cohenem. Soudce se nakonec rozhodl vydat nařízení, které Trumpovi znemožňuje veřejně šířit důkazní materiál a zcela mu brání do některých materiálů nahlížet.

V jiném případě se naopak Trump pokusil využít spletitost termínů ve svůj prospěch. V březnu si u soudu stěžoval advokát skupiny žalobců, kteří Trumpa a jeho společnost viní z údajného využívání pyramidového schématu, že Trump naschvál navrhl termín soudního slyšení, které se kryje s jiným řízením, v němž jej stát New York viní z podvodu. Soudce na návrh nicméně nepřistoupil a termíny slyšení stanovil tři měsíce od sebe.

V neposlední řadě situace dopadá i na Trumpovo bezprostřední okolí. Například advokát Evan Corcoan - Trumpovi poskytuje právní rady v několika případech a seděl s ním v soudní síni při začátku jeho třetího trestního stíhání ve věci údajného pokusu zvrátit výsledky voleb. Současně je ale tento právník potenciálním svědkem v případu utajovaných dokumentů, kde již vypovídal před velkou porotou.

Je neobvyklé, aby obviněný, natož pak prezidentský kandidát, čelil čtyřem trestním stíháním ve čtyřech různých jurisdikcích. To však může být Trumpův případ, pokud bude obviněn i ve státě Georgia, kde velká porota rozhoduje, zda existuje důvodné podezření, že se Trump a jeho spojenci v dotyčném státě pokusili narušit průběh voleb v roce 2020.