Politico: Jourová má nabídku, aby za EK dohlížela na vládu zákona

Brusel - Kandidátka za Česko do Evropské komise Věra Jourová od své budoucí šéfky Ursuly von der Leyenové dostala nabídku, aby se ujala dohledu nad dodržováním principů demokratického a právního státu. Dnes o tom informuje internetový portál Politico s odvoláním na dva vysoce postavené činitele.

Do této náplně také bude spadat problematika dezinformací a nenávistného projevu. Podle Politico jde o vstřícný krok nové předsedkyně Evropské komise vůči zemím visegrádské čtyřky, tedy Česku, Slovensku, Polsku a Maďarsku. Někteří politici z této části Evropy si stěžovali na to, že končící Evropská komise nespravedlivě pranýřovala stav právního státu v tomto regionu. Kritiku ze strany zejména místopředsedy Evropské komise Franse Timmermanse, do jehož působnosti patří kromě jiného vláda práva, si v uplynulých letech vysloužily Varšava a Budapešť.

Podle jednoho z činitelů, na něž se Politico odvolává, "je pravděpodobné", že Jourová nabídku von der Leyenové přijme. Nicméně jiní tvrdí, že personální složení budoucí Evropské komise stále není dané.

Pokud by Jourová nabídku von der Leyenové přijala, měla by coby eurokomisařka na starosti dohled nad mechanismem, který by na unijní úrovni posuzoval stav prvního státu. Von der Leyenová se podle portálu netají tím, že podporuje návrh spojit vyplácení evropských peněz s dodržováním demokratických principů a vlády zákona.

Jourovou by zřejmě v nové funkci čekalo důkladné "grilování" v Evropském parlamentu, protože je členem stejné strany jako český premiér Andrej Babiš. Ten čelí podezření, že jeho někdejší firma Agrofert zneužívala peníze z evropských fondů. Nicméně Jourová je v Bruselu považována za někoho, kdo je v politických rozhodnutích nezávislý na svém stranickém šéfovi, píše Politico.

Jourová má v končící Evropské komisi na starosti spravedlnost, ochranu spotřebitelů či rovné příležitosti žen a mužů.