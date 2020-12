Politico: Biden jmenuje ministrem obrany Lloyda Austina

Washington - Nově zvolený prezident USA Joe Biden podle serveru Politico plánuje jmenovat ministrem obrany generála ve výslužbě Lloyda Austina. Pokud by ho schválil Senát, stal by se prvním černochem v čele Pentagonu. V pondělí Biden oznámil, že jméno budoucího ministra obrany oznámí v pátek. Austin i mluvčí Bidenova týmu odmítli zprávu Politico komentovat.

O tom, že Biden hodlá do čela Pentagonu jmenovat Austina, Politico napsal s odvoláním na tři zdroje, které mají o jednáních informace. Za favoritku na post byla původně označovaná Michèle Flournoyová, kterou by si podle odhadů za ministryni obrany vybrala Hillary Clintonová, kdyby před čtyřmi lety vyhrála prezidentské volby. Podle Politico Biden čelil stále většímu tlaku, aby na post ministra obrany nominoval Afroameričana.

Sedmašedesátiletý Austin, který je bývalým velitelem amerických sil na Blízkém východě, je nyní hlavním favoritem, ačkoliv Biden také zvažoval do funkce jmenovat bývalého ministra vnitřní bezpečnosti Jeha Johnsona. Dva lidé, včetně asistenta demokratů ve Sněmovně reprezentantů, Politico řekli, že Austinovy šance zvýšilo Johnsonovo kontroverzní působení v administrativě prezidenta Baracka Obamy. Bývalý ministr čelil kritice například za urychlování deportací či schvalování útoků z dronů, při nichž byli zasaženi civilisté. Jeden bývalý představitel Pentagonu Politico řekl, že Austina Bidenův tým vnímá jako "bezpečnou volbu". Generál ve výslužbě je totiž považován za dobrého vojáka, který by plnil agendu zvoleného prezidenta. Zdroj uvedl, že ve srovnání s Flournoyovou by jmenování Austina nevyvolalo takové napětí.

Někteří bezpečnostní experti však upozorňují, že od Austinovy armádní služby uplynulo méně než sedm let, což znamená, že by se mohl stát ministrem obrany pouze za předpokladu, že mu Kongres udělí výjimku. Udělení takové výjimky by bylo již druhé za poslední čtyři roky. Politico v této souvislosti připomíná dalšího bývalého velitele amerických sil na Blízkém východě, Jima Mattise, který se v roce 2017 stal prvním ministrem obrany prezidenta Donalda Trumpa.

Biden v pondělí řekl, že kromě pátečního oznámení budoucího ministra obrany by mohl tento týden zveřejnit také svůj výběr ministra spravedlnosti. O dalších dosud neobsazených postech chce informovat do Vánoc.