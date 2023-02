Politická strana PRO chystá na březen demonstraci na Václavském náměstí

Praha - Politická strana Právo Respekt Odbornost (PRO) svolává na sobotu 11. března na pražské Václavské náměstí demonstraci pod heslem Česko proti bídě. Představitelé uskupení to uvedli na dnešní tiskové konferenci v Praze. Strana dnes také odeslala vládě dopis s požadavky, které se týkají svobody slova, zahraniční a bezpečnostní politiky či situace v oblasti energetiky.

Strana vedená právníkem Jindřichem Rajchlem vznikla loni. Slibuje zlevnit energie, obnovit důvěru v právo a bránit lidské svobody. Rajchl, který dříve působil v hnutí Trikolora, dnes řekl, že za chudnutí Česka nemůžou bývalý premiér Andrej Babiš (ANO), ruský prezident Vladimir Putin či covid-19, ale hlavně sebedestruktivní energetická politika Evropské unie, kterou bezmyšlenkovitě prosazuje česká vláda.

Strana v dopise mimo jiné vyzvala vládu, aby zamezila provozovatelům sociálních sítí v omezování svobody slova nebo aby zavedla zákonnou povinnost médií poskytovat objektivní a vyvážené informace. Změnit by se podle představ PRO měl systém výběru členů rad veřejnoprávních médií, ta by navíc neměla zařazovat tzv. názorové pořady. Strana žádá také zrušení funkce vládního zmocněnce pro média a dezinformace.

Kabinet by měl podle představ PRO získat pod stoprocentní kontrolu firmu ČEZ, ve které nyní drží zhruba 70 procent akcií, stát by měl také opustit systém obchodování s emisními povolenkami. Strana chce, aby vláda jasně usilovala o mírové řešení války na Ukrajině včetně možného uspořádání mírové konference v Česku. Kabinet by také měl ukončit dodávky vojenského materiálu Ukrajině.

TK byla zahájena v 18:00.