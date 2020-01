Politici vyjadřují lítost nad smrtí předsedy Senátu Kubery

Praha - Politici vyjadřují lítost nad smrtí předsedy Senátu Jaroslava Kubery (ODS). Premiéra Andrej Babiš (ANO) označil zprávu za šokující. Kuberu měl za fajn chlapa a úžasně vtipného člověka. Ohledně pohřbu předsedy horní komory Parlamentu premiér řekl, že bude respektovat přání rodiny.

Babiš novinářům na úřadu vlády řekl, že zprávu dostal neoficiálně dnes dopoledne. "Nechtěl jsem tomu věřit, je to obrovský šok," uvedl. Připomněl, že ještě v sobotu byl Kubera na kongresu ODS. "Byl to člověk, kterého jsem měl rád, měli jsme dobrý vztah, rozuměli jsme si, byl neskutečně vtipný, jeho příchodem do pozice předsedy Senátu získal Senát jinou dynamiku," řekl. Dodal, že o úmrtí již mluvil s prezidentem Milošem Zemanem. Očekává, že se nyní mimořádně sejde Senát. "Měl by teď rozhodnout, jakým způsobem bude ve funkci nahrazen," dodal.

Předseda ODS Petr Fiala přijal zprávu s velkým zármutkem. "Je to neuvěřitelné, ještě v sobotu jsme spolu mluvili na našem kongresu, kde byl plný aktivity a nápadů," napsal na facebooku. Označil ho za výraznou osobnost nejen ODS, ale celé české politiky. "Byl velkým obhájcem svobody a zdravého rozumu a především slušný a poctivý člověk," uvedl.

"Jsem v šoku. Nedokážu to ani okomentovat. Ještě ve čtvrtek jsme byli spolu, přátelsky si povídali a navzájem se dobírali," napsal ČTK předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO). Kubera podle něho výborně reprezentoval horní komoru. "Nevím o nikom, kdo by ho neměl rád. Bude nám všem chybět. Bez ohledu na politickou příslušnost," uvedl Vondráček.

Lítost nad odchodem jednoho z nejvyšších ústavních činitelů vyjádřili i další politici. "S Jardou Kuberou jsem v mnohém nesouhlasil, ale byl to autentický politik, poctivý chlap i skvělý a vtipný společník," napsal ČTK vicepremiér a předseda ČSSD Jan Hamáček, který zároveň na twitteru vyjádřil soustrast rodině.

Předsedu KDU-ČSL Marka Výborného zpráva o Kuberově úmrtí šokovala. "V sobotu jsme se osobně potkali na kongresu ODS a upřímně si povídali, jak je potřeba bránit normální svět, prostě to, co před pár lety nikdo nezpochybňoval," napsal ČTK. Vyzdvihl Kuberovu upřímnost a lidskost i obhajobu konzervativních hodnot, hájení role Senátu a principů právního státu.

Podle předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamová byl Kubera politik, který říkal vždy to, co si opravdu myslel. "Často jsem s ním nesouhlasila, ale jeho autenticita byla hodna obdivu. Je to velká ztráta pro českou politiku," napsala.

Předseda STAN Vít Rakušan na Kuberu zavzpomínal jako na vtipného, bystrého a pracovitého senátora a na bývalého kolegu starostu. "Nesouhlasit s ním byla zábava, nikoli boj nepřátel," uvedl.

Kuberu ocenil také předseda SPD Tomio Okamura. Vyzdvihl, že vždy otevřeně hájil své názory a dokázal si získat důvěru svých voličů. "Přes přirozenou různost našich politických postojů odešel z naší politiky férový chlap," napsal ČTK Okamura.

Šéf Pirátů Ivan Bartoš na twitteru vyjádřil upřímnou soustrast rodině a přátelům Kubery.

Zeman považoval Kuberu za svého přítele, přijde mu na pohřeb

Prezident Miloš Zeman považoval zemřelého Jaroslava Kuberu za svého přítele, i když se někdy lišili v názorech. Na twitteru to uvedl jeho mluvčí Jiří Ovčáček. ČTK sdělil, že prezident počítá s účastí na pohřbu. Vláda uctila před dnešním zasedáním Kuberovu památku minutou ticha.

"Jaroslava Kuberu jsem měl rád. Považoval jsem ho za svého přítele, ačkoliv jsme se někdy lišili v názorech. Jeho smrti velice lituji," uvedl Zeman podle Ovčáčka. Prezidentův mluvčí ČTK sdělil, že se Zeman zúčastní Kuberova pohřbu. Kancelář prezidenta republiky na svém oficiálním twitterovém účtu vyjádřila soustrast rodině.

Ke smrti šéfa horní komory Parlamentu se vyjadřují i ministři, kteří oceňují jeho humor i názory. Místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) napsala na twitteru, že zprávu přijala s velkou lítostí. "I když jsme byli v některých tématech oponenti, vždy jsem si ho vážila pro jeho pevné názory a neutuchající smysl pro humor, kterým dokázal odlehčit i tu nejvypjatější situaci. Jaroušku, bude to tu bez tebe smutnější," uvedla.

Ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou (ČSSD) zpráva otřásla. Upřímnou soustrast rodině a přátelům. Je mi to moc líto," uvedla. Jeho odchod zasáhl i ministra obrany Lubomíra Metnara (za ANO). "Budu na něj vždy vzpomínat jako na energického, upřímného a veselého člověka," napsal. Podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) byl Kubera plný elánu a dobré nálady. "Odešel politik, kterého jsme si mohli vážit, i když jsme s ním třeba nesouhlasili," poznamenal.

Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) si Kuberu pamatuje z působení v Občanském hnutí, odkud si na něho vzpomíná jako na veselého a energického člověk s výbornými nápady. "Už tehdy se s ním velmi dobře spolupracovalo, dnes je to pro mě hlavně velký šok, ať už jsme stáli jinde v politice, byl velký přiklad v tom, jak dokázal držet léta důvěru lidí," řekl novinářům.

Soustrast rodině blízkým i všem českým občanům na twitteru vyjádřila francouzská ambasáda.

Kuberu si cenili i senátoři, kteří s jeho názory nesouhlasili

Senátory zaskočila zpráva o náhlém úmrtí předsedy horní komory Jaroslava Kubery. Cenili si ho podle svých vyjádření i ti, kteří s ním a jeho někdy kontroverzními názory polemizovali.

"Zemřel Jarda Kubera. Úžasný člověk, můj velký učitel. Brečím a nejde to zastavit," uvedl na twitteru předseda senátorů ODS a místopředseda strany Miloš Vystrčil. "Připadal mi nesmrtelný, nezastavitelný, nekonečný. Věřím, že i v kuřáckém nebi bude stejný jako tady. S cigárem, vtípky a velkým srdcem. Nás ale opustil. Chybí mi už teď," uvedl bývalý šéf ODS a někdejší místopředseda Senátu Mirek Topolánek.

"Slova se v této chvíli hledají těžce. Jardu Kuberu jsem znala mnoho let, byl typickým příkladem 'homo politicus'. Politikou žil, setkávání s lidmi si užíval, ale na prvním místě měl vždy svou ženu a svou rodinu," uvedla europoslankyně ODS a bývalá senátorka Veronika Vrecionová.

Místopředsedkyni Senátu Miluši Horskou i předsedu senátního evropského výboru Václava Hampla (oba z klubu KDU-ČSL) zpráva o Kuberově úmrtí šokovala. "Vitální předseda Senátu nás náhle opustil. ODS přinesl popularitu v dobách dobrých, i když jí popularita klesala. Jeho nekonečný humor bude v politice chybět," uvedla Horská. "Budou nám chybět jeho nadhled a zkušenosti," dodala senátorka za KDU-ČSL Renata Chmelová.

Hampl uvedl, že "s jako obvykle dobře naladěným předsedou Senátu" mluvil ve čtvrtek odpoledne a netušil, že je to naposledy. "V mnohých politických názorech jsem se s ním neshodl, ale patřil k lidem, kteří jednají s otevřeným hledím, rozhodně, ale přátelsky. Většinou byl dobře naladěn. V politice naší země zanechává velmi výraznou stopu," uvedl Hampl, který se předloni s Kuberou utkal o křeslo šéfa Senátu.

"Budeme na něj vzpomínat jen v dobrém, na jeho nadhled, postřehy, zkušenosti... Bude nám chybět jeho smysl pro humor," uvedl předseda lidoveckých senátorů Petr Šilar.

"Zpráva o smrti předsedy Senátu Jaroslava Kubery mě zaskočila. Myslím na jeho rodinu a nejbližší," uvedl předseda senátního zahraničního výboru a někdejší prezidentský kandidát Pavel Fischer (nezávislý). "Zemřel Jaroslav Kubera, předseda Senátu. Moje nejhlubší soustrast jeho rodině a blízkým," uvedl senátor a místopředseda TOP 09 Tomáš Czernin.

"Zemřel předseda Senátu Jaroslav Kubera. Přes spoustu kritiky, kterou jsem k němu měl, jsem při čtení téhle zprávy pocítil smutek. Mnohem raději bych do konce jeho volebního období psal další statusy o tom, jak s ním nesouhlasím. Je mi to líto," uvedl předseda senátorského Klubu pro liberální demokracii Václav Láska.