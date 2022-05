Politici, vojáci a další lidé si na Vítkově připomněli výročí konce války

Praha - Politici v čele s prezidentem Milošem Zemanem, vojáci, veteráni či pamětníci si připomněli v Praze u Národního památníku na Vítkově 77. výročí konce druhé světové války v Evropě. Tradiční kladení věnců u hrobu Neznámého vojína se po dvou letech konalo bez covidových omezení, letošní oslavy osvobození země od nacismu ale ovlivnila pokračující ruská invaze na Ukrajině. Politici po skončení pietního aktu v rozhovoru s novináři připomněli, že válka nedaleko českých hranic znovu připomíná, že svoboda ani mír nejsou samozřejmostí a je třeba je chránit a bojovat za ně.

Fotogalerie

Premiér Petr Fiala (ODS) na Vítkově novinářům řekl, že letos to není běžná oslava konce války - je třeba myslet i na ty, kteří dnes umírají na Ukrajině. "Vážím si všech bojovníků, kteří pomohli náš národ osvobodit od nacistických okupantů. Jejich hrdinství a památku je potřeba si připomínat... Probíhající válka na Ukrajině nám připomíná, že svoboda a mír nejsou samozřejmostí. Kromě obětí druhé světové války musíme myslet také na oběti války, která právě probíhá na Ukrajině," napsal premiér na twitteru. "Musíme být vděční těm (ukrajinským vojákům), kteří tam (na Ukrajině) bojují. U Kyjeva, Mariupolu, u Charkova, tam všude se bojuje i za naši svobodu a naši nezávislost," řekl na Vítkově novinářům.

Podobně se vyjádřili také předseda Senátu a předsedkyně Sněmovny, kteří zdůraznili potřebu podporovat Ukrajinu proti ruskému agresorovi. Podle předsedy horní komory Miloše Vystrčila vrhá současná ruská agrese stín na osvobozující odkaz sovětské armády ve druhé světové válce. Předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová míní, že odkazem dnešního dne je to, že je možné zvítězit nad jakýmkoliv diktátorem a totalitářem. "Chtěla bych, abychom si uvědomili, že zejména pomáhá jednota, pomáhá to, když zůstaneme spojení proti nepříteli, tak, jako to pomohlo před těmi mnoha lety," řekla.

Předloni nejvyšší ústavní činitelé přicházeli k hrobu Neznámého vojína kvůli pandemii koronaviru v pravidelných intervalech individuálně tak, aby se nepotkali. Loni byla pieta bez účasti veřejnosti a všichni účastníci včetně vojáků měli nasazené respirátory. Pietní akty související s výročím ukončení války se dnes konají na několika místech nejen v Praze, ale i v dalších českých městech.

Na Vítkově dnes věnce spolu se Zemanem položili k památníku předsedové Senátu a Sněmovny Miloš Vystrčil (ODS) a Markéta Pekarová Adamová (TOP 09), premiér Fiala, ministryně obrany Jana Černochová (ODS) spolu s náčelníkem generálního štábu Alešem Opatou, pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) a kardinál Dominik Duka. Památku padlých uctili položením věnců také zástupci spolků a válečných veteránů.

Před pietním aktem přinesli vojáci na nádvoří u památníku historické armádní prapory, zazněla státní hymna a husitský chorál Ktož sú boží bojovníci. Během kladení věnců proletěla nad Prahou pětice vojenských letounů a tři armádní vrtulníky, které na obloze vytvořily trikoloru v národních barvách. Přítomní drželi minutu ticha. Vojáci také vypálili čestnou salvu.

Kolem druhé hodiny odpolední ještě Fiala, zástupci Parlamentu, armády, Prahy a Československé obce legionářské uctí na pražských Olšanských hřbitovech památku padlých ukrajinských vojáků Rudé armády a oběti Pražského povstání. Aktu se tam zúčastní i Ukrajinky, které opustily Ukrajinu kvůli invazi Ruska a v Praze našly dočasné přístřeší.

Den, kdy nacistické Německo v roce 1945 kapitulovalo, slaví Česko společně s většinou evropských států jako státní svátek. Druhé světové války se zúčastnila většina států světa. S více než 60 miliony obětí se stala dosud největším válečným střetnutím. Češi bojovali proti německým nacistům na západní i na východní frontě a také v domácím odboji.