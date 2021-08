Politici vnímají verdikt vlády o Koudelkově pověření řízením BIS rozdílně

Praha - Politici vnímají rozhodnutí vlády ANO a ČSSD o pověření nynějšího ředitele Bezpečnostní informační služby (BIS) Michala Koudelky dalším řízením civilní kontrarozvědky rozdílně. Koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) je dává do souvislosti s tlakem části opozice. Naopak podle koalice Pirátů a Starostů nadále platí, že premiér Andrej Babiš (ANO) ustupuje prezidentu Miloši Zemanovi, jenž je ke Koudelkovi dlouhodobě kritický. Předseda SPD Tomio Okamura mluví o rozhodnutí ve stylu "chytré horákyně". Místopředseda bezpečnostního výboru Zdeněk Ondráček (KSČM) pokládá dnešní vládní verdikt o Koudelkovi za směšný. Uvedli to na dotaz ČTK, na sociálních sítích a v tiskových zprávách.

"Je nepochybně dobrou zprávou pro bezpečnost České republiky, že v čele BIS nadále zůstává Michal Koudelka. Jsem rád, že premiér částečně ustoupil našemu tlaku a v čele zpravodajské služby bude zachována potřebná kontinuita," uvedl předseda ODS Petr Fiala. Šéf lidoveckých poslanců a člen bezpečnostního výboru Jan Bartošek vnímá rozhodnutí vlády jako vítězství opozice a přičítá je stejně jako předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová rovněž tlaku koalice Spolu. "Lepší by bylo (Koudelkovo) jmenování na pět let, ale ze současných řešení, které se nabízely, toto patří k těm lepším," uvedl Bartošek. Pekarová Adamová sice pokládá nynější řešení za polovičaté, ale stále ještě lepší než jak se doposud Babiš vyjadřoval. "Doufám, že veškeré mediální hry kolem BIS v podání vlády a Hradu tímto končí. Mohu jasně slíbit, že nejistotu, která okolo budoucnosti BIS panuje, po volbách ukončíme, protože potvrdíme Michala Koudelku jako ředitele této tajné služby," dodala.

Předseda STAN a člen bezpečnostního výboru Vít Rakušan uvedl, že Babiš sice udělal úkrok stranou a "Koudelkovi neprodloužil mandát jen napůl", ale platí, že ustupuje Zemanovi. "Jinak by ředitele BIS podržel. Potřebuje prezidenta, protože ztratil a ztrácí důvěru lidí. Snad už brzy nebude klíčové instituce ohrožovat srabácký oligarcha," napsal předseda Starostů. Podle šéfa Pirátů Ivana Bartoše svědčí "tanečky" kolem jmenování ředitele BIS o tom, že kabinet je poplatný vůli Hradu. "Těším se, až tady zase budou platit zákony i pro vládu," napsal.

"Je to rozhodnutí ve stylu chytré horákyně, ani nahá, ani oblečená. Podle zákona je jmenováni ředitele BIS rozhodnutí premiéra a vlády, takže odkládání rozhodnutí na příští vládu je ze strany premiéra alibismus a měl by o novém řediteli rozhodnout," řekl Okamura. Komentář se slovy o chytré horákyni volil také předseda bezpečnostního výboru Radek Koten z hnutí SPD, které se ke Koudelkovi staví kriticky. Hnutí SPD by preferovalo, pokud by vláda měla projednaného kandidáta odpovídajícího zejména odborností, aby ho navrhla, bezpečnostní výbor projednal, a vláda jmenovala," řekl.

"Rozhodnutí vlády je z balíčku těch směšných. Prostě ani pěšky, ani na kole, ani oblečená, ani nahá," prohlásil Ondráček. Babiš se podle něho snaží zalíbit všem a ukázal svoji slabost. "Stále více se potvrzují moje výhrady k této vládě a důvody, proč nedostala můj hlas při hlasování o důvěře," dodal Ondráček.

Předseda senátního bezpečnostního výboru Pavel Fischer tvrdí, že Babiš zachází s tématem civilní kontrarozvědky jako krasobruslař. "Z hlediska zákonné povinnosti sice nesplnil základní pravidla, ale nakonec z toho nějak vybruslil," napsal.

Člen sněmovního bezpečnostního výboru za ANO Pavel Růžička míní, že civilní kontrarozvědka si zaslouží vše vyřešit v klidu bez mediální pozornosti. "Rozhodnutí vlády vítám. Jsem přesvědčen že pan plukovník Koudelka ve své funkci bude pokračovat i po volbách," uvedl.

"Není to sice stoprocentní řešení, na to (Babiš) odvahu neměl, ale aspoň tak," poznamenal místopředseda výboru Pavel Žáček (ODS). Věří tomu, že příští vláda, kterou bude po volbách podle něho sestavovat "naše opozice", opět jmenuje Koudelku zpět do funkce. "A nový prezident ho konečně jmenuje do hodnosti generála, kterou si za úspěchy BIS z poslední doby zaslouží," dodal Žáček.

Podle pirátského místopředsedy výboru Lukáše Koláříka lavíruje Babiš "mezi názory expertů a naší bezpečnostní mezinárodní reputací na jedné straně a zájmy Hradu a prezidenta Zemana na straně druhé". "Premiérovo řešení, aby se vlk nažral, ale koza zůstala celá, bohužel vnáší do českého bezpečnostního i právního prostředí další nestabilitu a chaos," míní. Podle Koláříka neexistuje důvod pro to, aby premiér kličkoval před zákonem, měl podle něho navrhnout Koudelkovo jmenování.

Minulý týden po schůzce se Zemanem Babiš nastínil dvě možnosti řešení situace v čele BIS. Podle jedné z nich by zpravodajskou službu dál vedl Koudelka. Druhá varianta předpokládala, že by Koudelkova nástupce vybral až nový kabinet. V takovém případě by měl BIS v mezidobí vést Koudelkův zástupce Jan Pavlíček. O Koudelkově pověření vést civilní kontrarozvědku do doby jmenování jejího nového šéfa se premiér nezmiňoval.