Politici uctili památku 17. listopadu na Národní třídě

Praha - Česko si dnes připomíná 33 let od událostí, které vedly k pádu komunismu, a 83 let od uzavření vysokých škol nacisty. K památníku 17. listopadu na Národní třídě od časného rána lidé chodí zapalovat svíčky a stojí u něj čestná stráž skautů a sokolů. Národní třída je uzavřena pro tramvajový i automobilový provoz. Na místě dohlíží policie v uniformách i v civilu. Podle premiéra Petra Fialy připomíná 17. listopad nacistickou i komunistickou totalitu a křehkost i nesamozřejmost svobody a demokracie. Je třeba o ně pečovat. Podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila je třeba si připomínat minulost, aby ČR neztratila svobodu a demokracii. Předseda hnutí ANO a kandidát na prezidenta Andrej Babiš ráno položil květiny u pamětní desky 17. listopadu. Několik lidí na něj křičelo. Na shromáždění na Albertově dopoledne dorazily stovky lidí. U Hlávkovy koleje řečníci připomněli boj studentů za pravdu i pomoc druhým.

Centrem dění bude tradičně pražská Národní třída, kde se tvrdý zákrok policie proti studentské demonstraci 17. listopadu 1989 stal spouštěčem událostí vedoucích k pádu komunistického režimu. Tehdejší události si u pamětní desky připomenou nejen představitelé státu, ale i běžní občané. Na Národní třídě bude po celý den studentská slavnost, kterou již tradičně pořádá spolek Díky, že můžem pod heslem "O svobodu se musíme starat". Výstavy, pouliční představení a koncerty doplní brunch na podporu samoživitelek nebo debaty věnované nadcházejícím prezidentským volbám, evropským tématům či ruské agresi proti Ukrajině.

Fiala: Výročí 17. listopadu připomíná křehkost demokracie a svobody

Dvojité výročí 17. listopadu připomíná nacistickou i komunistickou totalitu a nesamozřejmost i křehkost svobody a demokracie. Ukazuje na to, že je třeba o svobodu a demokracii pečovat, řekl dnes na pražské Národní třídě premiér Petr Fiala (ODS). Podle něj si je naprostá většina mladých lidí vědoma významu svobody a demokracie. To je pro celou českou společnost naděje, že si je zachováme, dodal.

Fiala připomněl odpor studentů proti nacistické okupaci v roce 1939 i sametovou revoluci proti komunistickému režimu v roce 1989. "Sedmnáctý listopad je v mnoha směrech svátkem mladých lidí. Byli to studenti, kdo se postavili nacistické okupaci, byli to studenti, kteří spustili v roce 1989 ten řetěz událostí," řekl.

"Vím, že jsou pro mladé lidi svoboda a demokracie samozřejmost, ale současně jsou si vědomi jejich hodnoty," uvedl premiér. Podle něj je pro zachování demokracie důležité, aby v ni věřili právě mladí. Fiala vyjádřil přesvědčení, že naprostá většina mladých lidí takové hodnoty zastává.

Podle Fialy je v současnosti víc než dřív patrný význam svobody. "Teď, kdy nedaleko nás je válka, musíme o svobodu, demokracii pečovat," řekl. Varoval, že v Česku působí proruská dezinformační scéna, která se snaží zdejší obyvatele znejistit.

Fialu ale nezneklidňují protesty, které se proti jeho vládě dnes chystají. "I protesty a vyjadřování radikálních názorů patří k demokracii. To mě nezneklidňuje, naopak to ukazuje sílu naší demokracie," řekl. Podle něj je demokracie kritickou diskusí, při níž ale lidé musí dodržovat zákonná pravidla.

Premiér dorazil na Národní třídu společně s dalšími lídry koalice Spolu Marianem Jurečkou (KDU-ČSL) a Markétou Pekarovou Adamovou (TOP 09). U památníku 17. listopadu 1989 ho vítal potlesk, ale i výkřiky "Fiala je kolaborant".

Fiala se na Národní třídě setkal také se studentskými aktivisty, kteří v uplynulých dnech organizovali vysokoškolskou stávku za klima. Odmítl ale jejich kritiku, že kabinet dělá málo pro ochranu klimatu. "Respektuji vaši nespokojenost, vnímám ji. Vláda v této věci není lhostejná, dělá kroky, postupujeme kupředu. Jsme přesvědčeni, že pro to děláme hodně a tak rychle, jak můžeme, abychom si s klimatickou změnou poradili," řekl.

Vystrčil: Česko si musí připomínat minulost, aby nepřišlo o svobodu

Česko si musí připomínat minulost, aby nepřišlo o svobodu a demokracii. Při připomínce 17. listopadu 1989 na pražské Národní třídě to dnes řekl předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS). Podle něj země nyní čelí snaze zkreslit vzpomínky na totalitu. Vystrčil také apeloval na to, aby ve společnosti byla větší snaha o spolupráci při odstraňování problémů.

"Největší nebezpečí, kterému čelíme, je, že si zkreslíme minulost," řekl Vystrčil. Parafrázoval přitom knihu 1984 britského spisovatele George Orwella, že kdo ovládá minulost, ovládne budoucnost. Podle Vystrčila je třeba připomínat pravou tvář komunistického totalitního režimu, který znemožňoval lidem svobodně se vyjadřovat nebo studovat.

Podle předsedy Senátu je i dnes na Národní třídě cítit určitá nejistota, protože doba není jednoduchá. Apeloval proto na snahu o společná řešení. "Pokud to nebudeme dělat, bude hledání správných řešení pomalejší," řekl.

Vystrčil také zdůraznil, že je potřeba spolupracovat i s okolními státy a společně se snažit uchovat svobodu, demokracii i suverenitu. "Je třeba pomáhat těm okolo nás, kteří o svobodu a demokracii bojují, nebo je jim kradeno území," řekl.

Vystrčil dorazil na Národní třídu společně s dalšími členy vedení Senátu. Po položení svíček a květin u památníku společně zazpívali státní hymnu.

K památníku na Národní třídě přišla řada prezidentských kandidátů

K památníku na Národní třídě od dnešního rána dorazila řada prezidentských kandidátů. Jako první dorazil premiér a předseda ANO Andrej Babiš. Po něm květiny položili i předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula, podnikatel Karel Janeček, senátoři Pavel Fischer (nezávislí) a Marek Hilšer z klubu Starostů či bývalý rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima. Krátce po poledni pak dorazila bývalá rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová. Většina z nich zdůrazňovala, že svoboda a demokracie nejsou samozřejmostí.

Pro Babiše 17. listopad v první řadě znamená svobodu pohybu, žádné výjezdní doložky. "Dále svobodu slova, svobodné volby a možnost podnikat," řekl novinářům. Několik lidí na něj při pokládání květin pokřikovalo. Babiš nezakrývá komunistickou minulost, uvedl ale, že byl řadový člen strany. K údajné spolupráci s komunistickou státní bezpečností dodal, že pracoval v podniku zahraničního obchodu a jako takový byl StB sledovaný. Nikdy ale nic nepodepsal, zopakoval dnes. Soud mu podle jeho slov dal třikrát zapravdu.

Středula však řekl, že lidé, u kterých byla potvrzena spolupráce s StB, by měli podobná místa obloukem míjet. "Nevěřím jim, protože se s režimem spolčili. Pracovali pro něj aktivně, nikoliv pasivně. Myslím si, že by se měli spíš stydět a omlouvat se takřka každý den," řekl. Zdůraznil, že je potřeba si vážit svobody slova nebo práva demonstrovat. "Toto nebylo před rokem 1989. Když tady někteří v Palachově týdnu protestovali, tak je hnali a zavírali," dodal.

Bývalý rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima zdůraznil, že je třeba předávat budoucím generacím odkaz 17. listopadu 1939 i 1989. Obě výročí podle něj ukazují na důležitost svobody a demokracie i na význam odvahy. "Je to i vize do budoucna. Svoboda není nikde bez odvahy," řekl.

Nerudová řekla, že v roce 1989 měly děti víc odvahy než jejich rodiče a dokázaly vybojovat svobodu a demokracii. "Je třeba si každoročně připomínat, že svoboda a demokracie nejsou samozřejmost," zdůraznila. Pokud o ně nebude společnost pečovat, může je ztratit, doplnila. Podle ní je třeba dnes myslet i na Ukrajinu, která také bojuje o svou svobodu.

Janeček by jako prezident na Národní třídu 17. listopadu pravidelně chodil. "Pro mě je to asi nejdůležitější svátek naší země, protože je to svátek svobody a odvahy," uvedl Janeček. Svobodu je ale podle něj nyní potřeba chránit. "V roce 1989 jsme přešli z totalitního režimu do země svobody. Nyní jsme v situaci, kdy nějakým způsobem hrozí opak. Například aktivity ministerstva vnitra ohledně omezování svobody slova jsou strašně nebezpečná věc," řekl.

Hilšer přirovnal sametovou revoluci v roce 1989 k současnému úsilí Ukrajiny ubránit se ruské agresi. "Musíme si uvědomit, že svoboda a demokracie není samozřejmost, bude nás stát ještě úsilí, abychom si je zachovali," řekl. Čeští politici podle něj musí bránit tomu, aby si demokratické rozhodování v zemi uzurpovaly různé zájmové skupiny na úkor občanů.

Fischer řekl, že 17. listopad získává nový význam v aktuální situaci, kdy Ukrajina čelí ruské agresi a v Bělorusku jsou tvrdě pronásledováni odpůrci režimu. "To, že žijeme ve svobodě a míru, není samozřejmost," řekl. Podle něj se znovu ukazuje, že je třeba svobodu chránit, a to i před budoucími hrozbami, mezi nimiž budou sociální problémy nebo klimatická změna.

Pekarová: Sametová revoluce skončila až odchodem posledního ruského vojáka

Sametová revoluce podle předsedkyně sněmovny Markéty Pekarové Adamové (TOP 09) skončila až odchodem posledního ruského vojáka z České republiky. 17. listopad, který sametovou revoluci odstartoval, patří k nejvýznamnějším státním svátkům, řekla dnes ČTK na Národní třídě u pamětní desky.

Dnes si podle Pekarové připomínáme nejen tento den, ale vše co následovalo v těch dalších týdnech a měsících. "To je vlastně prapočátek toho, jak dnes můžeme žít, že žijeme v demokracii a svobodě. A za to bychom měli být vděční, že díky tomu můžeme svobodně cestovat nebo studovat, to co chceme, a ne to co musíme, nebo že můžeme pracovat, kde chceme," dodala

Sametová revoluce podle ní skončila až okamžikem, kdy z Československa odešel poslední okupační voják, který tady od roku 1968 byl. "Do té doby nebylo jisté, jestli se to nebude znovu zvrtávat. A proto bychom i s ohledem na to, co se děje na Ukrajině, měli Ukrajincům pomáhat tu válku vyhrát. Ta výhra bude, až odejde poslední okupační voják z Ukrajiny," podotkla.

Rakušan: Výročí 17. listopadu má letos nový rozměr kvůli válce a krizi

Představitelé STAN dnes před 10:00 položili květiny u pamětní desky 17. listopadu na Národní třídě. Doprovázelo je překřikování příznivců a odpůrců vlády. Letošní výročí sametové revoluce má podle předsedy STAN a ministra vnitra Víta Rakušana nový rozměr, protože se kousek od českých hranic válčí a země je v krizi, kterou Evropa od druhé světové války nezažila.

"Největším nebezpečím pro demokracii jsou líní demokraté, to znamená lidé, které ten systém berou jako samozřejmost a konzumují ty výdobytky, které demokracie přináší. Ale ve chvíli, kdy přichází nějaké problémy, konfrontace, tak nejsou ochotni se za něj postavit," uvedl Rakušan po položení květin u pamětní desky. Podle něj je v současné situaci hlavní zaktivizovat právě ty "líné demokraty".

Rakušan rovněž zmínil, že 17. listopad je i výročím událostí z roku 1939, kdy se stateční studenti postavili nacistické totalitě. Jeho přítomnost doprovázeli někteří přítomní lidé výkřiky: "Hanba vládě" a "Rakušan fašista". Podle Rakušana je výdobytkem demokracie i to, že si každý může vykřikovat co chce.

Jurečka poděkoval všem, kteří dokázali vzdorovat komunistickému režimu

K pamětní desce 17. listopadu na pražské Národní třídě dorazil dnes dopoledne také předseda lidovců a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Poděkoval všem, kteří přes 40 let dokázali vzdorovat komunistickému režimu i za cenu osobních obětí. Díky podle něj patří i těm, kteří okolo 17. listopadu 1989 projevili odvahu a začali jasně říkat své názory.

"Pro nás všechny je to jasný vzkaz, že demokracie a s ní spojená svoboda není samozřejmost. Měli bychom v našich životech být schopní tyto hodnoty nést, umět se za ně aktivně postavit a předávat je další generaci," uvedl Jurečka.

Ministra na místě oslovil také zástupce studentů, kteří v předchozích dnech na vysokých školách stávkovali za klima. Předal mu jejich požadavky. Jurečka uvedl, že je připraven se se studenty kdykoliv setkat.

Lipavský na Národní třídě připomněl, že svoboda není zadarmo

K pamětní desce na Národní třídě dnes kolem 10:00 dorazili představitelé Pirátů. Podle ministra zahraničí Jana Lipavského dnešek připomíná, že svoboda není zadarmo. Předseda Pirátů Ivan Bartoš připomněl, že 17. listopad je nejen svátkem boje za svobodu a demokracii, ale také svátkem studentů a jejich boje proti zavírání vysokých škol. Zmínil Bělorusko, kde před 14 dny byly uvězněni pedagogové za to, že komunikovali na sociálních sítích.

Svátek podle Lipavského připomíná, že český národ musel vynaložit nějaké úsilí, aby svobodu získal. "U nás to byla naštěstí sametová revoluce, v jiných zemích to tak jednoduché nebylo, ale v řadě zemí svoboda, demokracie a lidská práva nefungují tak, jak by měly, nemají například svobodu slova. I to si můžeme dnes připomínat," dodal s tím, že právě dnes bude předávat medaile ministra zahraničí lidem, kteří se zasloužili o demokracii a za budování moderního českého státu.

"Je potřeba vést dialog, a když se někomu děje bezpráví, tak je potřeba mu pomoci. Připadá mi, že některé věci se zapomínají a jiné se relativizují. Když se podíváme na hrůzy druhé světové války, tak právě ta netečnost a tolerance bezpráví vedla následně k těm hrůzám. Myslím, že by se o tom mělo mluvit, aby se ukázalo, že se některé věci opakují," uvedl Bartoš.

Babiš položil květiny k památníku 17. listopadu, lidé na něj křičeli

Předseda hnutí ANO a kandidát na prezidenta Andrej Babiš dnes ráno po 08:00 položil květiny u pamětní desky 17. listopadu, který se podle něj pojí se svobodou vyjadřování názorů nebo možností cestovat. Několik lidí na Babiše při pokládání květin křičelo.

Babiš podle svých slov přišel vzdát úctu lidem, kteří bojovali proti totalitnímu režimu a hlavně demonstrantům, kteří byli na Národní třídě zmláceni komunistickou policií. "17. listopad pro mě v první řadě znamená svobodu pohybu, žádné výjezdní doložky, dále svobodu slova, svobodné volby a možnost podnikat," řekl novinářům.

Bývalý premiér nezakrývá svou komunistickou minulost. Byl jsem však řadový člen strany, nebyl jsem nijak aktivní, uvedl. K údajné spolupráci s komunistickou státní bezpečností dodal, že pracoval v podniku zahraničního obchodu a jako takový byl StB sledovaný. Nikdy ale nic nepodepsal, zopakoval dnes. Soud mu podle jeho slov dal třikrát zapravdu.

K výročí 17. listopadu se Babiš vyjádřil ráno také na svém twitterovém účtu: "Málokdo by tušil, že po více než 30 letech od listopadu bude snaha razit jeden správný názor, o některých věcech se lidé na veřejnosti raději nebudou bavit a za slova bude hrozit i vyhazov z práce," napsal. Na místě novinářům řekl, že by na výročí 17. listopadu na Národní třídu chodil i v případě zvolení prezidentem. Zároveň by chtěl zlepšit komunikaci s vládou například o ekonomických problémech nebo energetické krizi.

Květiny s Babišem položili i místopředsedové hnutí ANO Karel Havlíček a Alena Schillerová. Schillerové se v době sametové revoluce narodil syn a 17. listopad pro ní znamená přechod z nesvobodného světa ke svobodě. Havlíček zmínil význam 17. listopadu jako dne studentstva.

Už v předchozích letech dorazil šéf ANO k Pamětní desce 17. listopadu vždy ráno, loni ještě za tmy. Chtěl se tak zřejmě vyhnout setkání se svými kritiky. Babiš v minulosti opakovaně čelil při oslavách 17. listopadu protestům veřejnosti. Lidé na něj křičeli a pískali, obviňovali ho ze zneuctění pietního místa a připomínali mu jeho údajnou spolupráci s StB (komunistickou tajnou službou). V roce 2018, kdy Babiš pokládal květiny na Národní třídě 17. listopadu už krátce po půlnoci, vyhodili lidé Babišovu kytici do koše.

Letos bylo na místě jen několik jednotlivců, kteří na Babiše pokřikovali v souvislosti s jeho komunistickou minulostí a údajné spolupráci s StB. Na jednom transparentu se objevilo heslo: "Květiny od STBáků a normalizačních komunistů tady nechceme".

Šmarda varoval před ohrožením společenské soudržnosti

Předseda ČSSD Michal Šmarda si dnes dopoledne na pražské Národní třídě připomněl památku 17. listopadu 1989. Po položení květin u památníku varoval, že demokracie je v ohrožení vždy, když je ohrožena společenská soudržnost. Česká společnost podle něj musí najít sílu i k překonání současné krize.

Šmarda uvedl, že 17. listopad 1989 je pro něj momentem, kdy se česká společnost osvobodila od toho, co ji utlačovalo. I dnes ale česká společnost stojí před hrozbami spojenými s extremismem, které mohou posunout zemi od demokratického zřízení, varoval. "Jako sociální demokrat vždycky vidím to, že demokracie je ohrožena, když je narušen sociální smír a soudržnost společnosti," řekl.

Podle něj je třeba bránit tomu, aby krize postavila silné proti slabým, staré proti mladým a chudé proti bohatým. "Jako se ukázalo před 33 lety, že česká společnost je schopna se vymanit z velkých problémů, tak stejným způsobem musíme najít sílu vymanit se z krize, která přichází," řekl.

Před zástupci ČSSD uctil památku 17. listopadu na Národní třídě i zástupce Hradu. "K pamětnímu místu na Národní třídě položil květinu se stuhou prezidenta republiky Miloše Zemana ředitel Sekce administrativní Kanceláře prezidenta republiky (Jan Novák)," uvedl Hrad na twitteru.

Na shromáždění na Albertově dopoledne dorazily stovky lidí

Stovky lidí se dnes dopoledne i přes špatné počasí sešly na Albertově k připomínce výročí 17. listopadu z let 1939 a 1989. U pamětní desky připomínající místo, odkud vyšla studentská demonstrace v roce 1989, zapalují svíčky. Atmosféra je poklidná. Nyní mají proslovy rektoři vysokých škol a zástupci studentů.

Program začal v 10:00 vystoupením studentských spolků. Na místě jsou také stánky, v nichž se prodávají stužky z trikolory a občerstvení. Před proslovy zazněla státní hymna.

Právě na Albertově se 15. listopadu 1939 konalo poslední rozloučení se studentem lékařské fakulty Janem Opletalem, který byl smrtelně zraněn při demonstraci proti německým okupantům. Pohřební průvod přerostl ve studentskou manifestaci. Německé bezpečnostní složky zareagovaly tak, že v noci na 17. listopadu obsadily vysokoškolské budovy a přes tisícovku studentů odvlekly do koncentračních táborů. Všechny české vysoké školy byly uzavřeny. Den 17. listopadu byl později vyhlášen Mezinárodním dnem studentstva.

V roce 1989, tedy 50 let po Opletalově pohřbu, se na Albertově uskutečnilo vzpomínkové shromáždění, které se proměnilo v otevřenou protirežimní demonstraci. Velká část studentů pokračovala na Národní třídu, kde je zastavila a zbila komunistická policie. Tato událost odstartovala sametovou revoluci.

U Hlávkovy koleje řečníci připomněli boj studentů za pravdu i pomoc druhým

Oběť studentů z roku 1939 i solidaritu tehdejších škol v zahraničí, zejména v Británii, připomněli řečníci dnes ráno na tradiční pietě u Hlávkovy koleje. Ta se konala jako jedna z prvních událostí, jimiž si dnes Česko připomíná výročí událostí z listopadů let 1939 a 1989. Řečníci vyzdvihli také pomoc dnešních českých studentů Ukrajině zmítané válkou a zdůraznili potřebu dialogu v dnešní společnosti ovlivněné dezinformacemi a válečným konfliktem i potřebu vzdělání a kritického myšlení pro zdraví společnosti.

Připomněli také to, že prezident Miloš Zeman letos vyznamenal in memoriam několik studentů popravených nacisty v roce 1939. "I tento akt má symbolický význam a vyjadřuje vztah současné České republiky k demokratickým tradicím české státnosti. Zahrnuje také úctu k obětem nacistické perzekuce bez rozdílu na jejich politické přesvědčení," řekl předseda nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových Václav Pavlíček.

Letos podle něj lidé vzpomínají na události z roku 1939 ještě z dalšího důvodu. "Je výročím, kdy se realizovala solidarita s československými vysokými školami a jejich studenty ze strany britských vysokých škol a institucí. Řadě studentů se podařilo z území okupovaného Československa uprchnout a pokračovali v boji proti nacistickému Německu a jeho spojencům v zahraničí," uvedl. Studenti také tehdy mohli na britských univerzitách dokončit svá studia.

Předsedkyně Akademie věd Eva Zažímalová označila 17. listopad 1939 jako den, který určil základní životní směřování několika generacím lidí žijícím v této zemi a ukázal jim zásadní význam pravé lidské svobody. "Věda a vzdělání jsou samozřejmě spojeny i s takovými úkoly, jako je budování paměti národa, poznávání národního kulturního dědictví," uvedla a poukázala na výrok Tomáše Garrigua Masaryka, že poznání je mravní povinnost. "A proto u vědců a filozofů neuctíváme jejich nadání, nýbrž usilování o pravdu," uvedla.

S varováním připomněla, že ideologii nacismu podlehly nejen tehdejší politické špičky a masy občanů, ale nezřídka ji přijímali i mnozí akademicky vzdělaní lidé. Obranou proti převládnutí jakékoli ideologie vedoucí k totalitnímu systému je podle ní otevřený dialog.

U Hlávkovy koleje dnes vystoupili také rektor ČVUT Vojtěch Petráček, rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková a Zdeňka Valouchová, dcera důstojníka československé armády, který byl nacisty zavražděn. Předseda Studentské komory Rady vysokých škol Michal Farník připomněl vedle odkazu statečných studentů z roku 1939 také odhodlání dnešních studentů.

"Rok za rokem se ukazuje, že v případě potřeby to jsou studenti, kdo jsou připraveni pomáhat lidem v nouzi. Všichni víme, co se na Ukrajině děje i přes snahu dezinformátorů. Musím zde ocenit snahu českých a slovenských studentů zejména během prvních dnů ruské agrese pomoci na hranicích, při ubytování uprchlíků, pořádání sbírek, pomoc na univerzitách nebo doučování. Veškerá tato aktivita, energie se objevila po dvou letech pandemie. Zdá se, že studenti jsou neunavitelní, zvlášť když jde o možnost pomáhat," řekl.

Po dalších projevech a české hymně se přítomní vydali do Žitné ulice, kde si u pamětní desky připomněli nejen studenta Jana Opletala, ale také dělníka Václava Sedláčka, který byl rovněž obětí nacistů z roku 1939.

Česko si připomene pietními akcemi i demonstracemi výročí 17. listopadu

Česko si dnes připomene Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva. V Praze a v dalších městech se uskuteční pietní akce, happeningy a demonstrace. Tématy akcí budou nejen události let 1989 a 1939, ale také například ruská válka proti Ukrajině a její dopady. Jen v hlavním městě budou policisté dohlížet na 21 shromáždění a pochodů.

S tímto tématem bude souviset odpolední Pochod na podporu demokracie nebo konference Hybridní válka Ruska proti demokratickému světu, na které vystoupí premiér Petr Fiala (ODS) či představitelka běloruské opozice Svjatlana Cichanouská.

Kritici současného uspořádání ohlásili na poledne demonstraci za demisi Fialovy vlády na pražskou Letnou. Odpoledne by měl z Opletalovy ulice vyrazit průvod k České televizi, kde by se měla konat další protivládní demonstrace.

Události vedoucí k uzavření českých vysokých škol nacisty v roce 1939 si připomenou zejména účastníci shromáždění před Hlávkovou kolejí v Praze. V podvečer se na Václavském náměstí uskuteční Koncert pro budoucnost a večer v Národním divadle převezmou protinacističtí a protikomunističtí odbojáři Ceny paměti národa, které uděluje společnost Post Bellum.