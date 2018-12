Praha/Větrný Jeníkov - Politici se dnes dál vyjadřovali k opravovanému úseku dálnice D1 na Vysočině, kde v minulém týdnu v hustém sněžení kolabovala doprava. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) je situace na D1 problémem Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), ne osobně ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO). Sněmovní většina dnes debatu o dálnici nepřipustila. Ťok by rád zrychlil výběr firmy, která opravu mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem převezme. Silničáři zde dnes dokončili rozšíření vozovky.

D1 mezi 90. a 104. kilometrem se opravuje od letošního března, dělníci kvůli stavbě zúžili vozovku. Zakázku za 1,75 miliardy korun dostalo sdružení TGS Joint Venture tvořené českou firmou Geosan Group, italskou Toto Costruzioni Generali a kazašskou SP Sine Midas Stroy. Kvůli průtahům v pracích měl původní dodavatel přijít o smlouvu, v úterý od ní sám odstoupil. ŘSD a Ťok čelí kritice poté, co se po sněžení v minulém týdnu v okolí zúžení vytvořily kolony měřící desítky kilometrů. Podle Kraje Vysočina kolaps provozu způsobila nepřipravenost úseku na zimní podmínky.

"To není o ministrovi, to je o ŘSD. Já předpokládám, že on (Ťok) bude požadovat vysvětlení od ŘSD a že z toho vyvodí nějaké opatření," řekl dnes Babiš v Senátu. Podle premiéra je také třeba změnit zákon o zadávání veřejných zakázek, aby nezohledňoval pouze nabídnutou cenu. ŘSD uznalo svou zodpovědnost za údržbu, podle mluvčího Jana Rýdla však silničáři reagovali včas. K Babišově výzvě na opatření vůči ŘSD Rýdl pouze uvedl, že je to na rozhodnutí ministerstva dopravy.

Video: Vyjádření premiéra Babiše k situaci na D1

20.12.2018, 12:28, autor: Beran Hynek, zdroj: ČTK

Sněmovna se dnes k debatě o situaci na D1 opět nedostala. V úterý ji vetovali poslanci hnutí ANO, dnes sněmovní většina neumožnila přerušení jednání o vládní novele zákona o elektronické evidenci tržeb (EET). Neprošel ani návrh Petra Gazdíka (STAN), aby Sněmovna přerušila projednávání novely zákona do doby, než přestane sněžit a na dálnici D1 nebude žádná kolona.

Výběr firmy, která opravu mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem převezme, by Ťok rád urychlil. "Hledáme možnost, jak bychom ve stavbě pokračovali ne soutěží, ale že bychom hledali cestu pro přímé zadání výběrem ze tří nabídek. Budeme mít stanovisko, zda se dá postup použít, začátkem ledna," řekl Ťok při dnešních sněmovních interpelacích. Věří, že se kvůli nutnosti výběru nového dodavatele neztratí celá příští stavební sezona.

Ťok už v pondělí oznámil, že opravovaný úsek se okamžitě rozšíří, aby vznikl plnohodnotný pruh a vozovku bylo možné v zimě dobře udržovat. Práce na rozšiřování začaly ve středu, dokončeny byly dnes v poledne. Skončilo tak i svádění dopravy do jednoho pruhu, kvůli kterému se zde v posledních dvou dnech tvořily kolony.

ŘSD dnes oznámilo, že řidiči mohou nově posílat připomínky ohledně problémů s dopravními kolonami či potížemi při opravách silnic na e-mailovou adresu kolaps@rsd.cz. Silničáři budou informace, videa a fotografie vyhodnocovat a v případě potřeby přijmou vhodná opatření