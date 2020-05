Politici při výročí Pražského povstání připomínali význam odvahy

Praha - Výročí Pražského povstání by mělo ukázat především význam odvahy a vlastního nasazení pro zachování svobody. V projevech v Českém rozhlase k dnešnímu 75. výročí povstání to uvedli přední čeští politici. Připomínky poznamenala restriktivní opatření kvůli pandemii koronaviru, kvůli níž se nemohla uskutečnit tradiční pieta před budovou rozhlasu.

Fotogalerie

Podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) by boj Pražanů za svobodu v květnu 1945 měl být mementem, že pokud si Češi chtějí zachovat svobodu, nesmějí čekat a musí ji hájit. Připomínat podobné historické události je podle něj naprosto zásadní. Pokud tak nebudeme činit, zvyšuje se nebezpečí, že se objeví někdo, kdo se pokusí ostatní zbavit svobody a že lidé začnou poslouchat někoho či věřit někomu, kdo se ostatní bude snažit umlčet a říkat jim, že nejlepší a nejbezpečnější pro ně je poslouchat, spoléhat se, prosit, být vděčný a děkovat, řekl Vystrčil.

Premiér Andrej Babiš (ANO) zdůraznil potřebu vážit si hodnot, jako je osobní odpovědnost, obětavost, vlastenectví a odvaha. "Je naší povinností a odpovědností mít neustále na paměti odkaz těch, co bojovali, a také těch, co padli. Pokud bychom si dnes měli vzít z jejich odkazu alespoň jednu věc, pak by to měla být určitě odvaha," poznamenal.

Odvahu, ohleduplnost a vzájemnou pomoc Babiš vyzdvihl i v souvislosti s pandemií koronaviru, kterou označil za těžkou zkoušku pro celou zemi. Ředitel Českého rozhlasu René Zavoral nicméně ve svém projevu odmítl srovnávání nynější situace s válečným stavem. "Situace je nesrovnatelná, nyní nikdo netrpí nouzí, pronásledováním, útlakem, nikdo nečelí hrozbě násilné smrti," řekl.

Předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANOú) řekl, že druhá světová válka začala pro Čechy zradou a hanbou, díky Pražskému povstání ale skončila národním vzepětím a vítězstvím. Povstání podle něj umožnilo, že národ vyšel z války nezlomený, je proto třeba připomínat památku padlých.

Také slovenský velvyslanec Peter Weiss označil Pražské povstání za závěrečný důkaz toho, že Češi a Slováci za svou svobodu bojovali a nečekali, až jim ji někdo daruje. Připomněl také památku československých vojáků v zahraničních jednotkách a účastníků Slovenského národního povstání.

Lidé při Pražském povstání podle pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) šli bojovat na barikády za svou svobodu, i když si byli vědomi převahy nacistů. "Na památku těchto lidí, kteří se nebáli vzít svůj osud, osud svého města do vlastních rukou, nesmíme nikdy zapomenout," řekl. I díky nim byl podle primátora nacistický odpor na českém území zlomen a národ mohl rychle získat zpět svou čest a hrdost.

Hřib uvedl, že je třeba si připomínat, že Rudá armáda dorazila do Prahy 9. května jako do fakticky svobodného města. Česko nyní podle primátora čelí silnému tlaku ruské propagandy a snahám o překrucování historie. Hřiba mimo jiné kritizují příznivci Ruska za přejmenování náměstí, kde sídlí ruská ambasáda, po zavražděném ruském opozičním politikovi Borisu Němcovovi. Hřib má proto policejní ochranu.

U Českého rozhlasu si dnes připomněli výročí povstání také například ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) nebo zástupci ministerstva obrany a armády. Vystrčil si také společně se senátorem Jiřím Drahošem u vazební věznice v Praze na Pankráci připomněli všechny, kteří položili životy v boji proti nacismu. Pietní akce se uskutečnila i u pomníku u mostu Barikádníků.