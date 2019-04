Praha/Kolombo - Za šílené, nesmyslné a podlé označili čeští politici dnešní výbuchy v několika kostelech a hotelích na Srí Lance. Rodinám a blízkým obětí vyjadřují na twitteru upřímnou soustrast, prezident Miloš Zeman jim kondoloval v dopise svému srílanskému protějšku. Česko je připraveno pomoci, uvedl místopředseda vlády Jan Hamáček (ČSSD). Čechům je k dispozici ambasáda v Dillí a honorární konzulát v Kolombu, napsal ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Útoky nepřežilo podle dosavadních údajů víc než 180 lidí. Češi podle velvyslanectví v Dillí mezi oběťmi nejsou.

Premiér Andrej Babiš (ANO) označil zprávy o útocích za neuvěřitelné. Podobně jako další politici poukázal na twitteru na to, že se odehrály během křesťanských svátků. "Šílené a naprosto neakceptovatelné! I když jen na dálku, upřímnou soustrast všem, kteří přišli o někoho blízkého," uvedl.

Zeman v kondolenčním dopisu prezidentovi Maithripalovi Sirisenovi vyjádřil opovržení nad strůjci útoků. "Tyto činy jsou o to odpornější, že cíleně a zákeřně mířily proti těm, kteří si dnes připomínají nový začátek symbolizovaný v zmrtvýchvstání Ježíše Krista," napsal. "Dovolte mi, abych jménem svým i jménem českého národa Vašim prostřednictvím předal nejhlubší kondolenci především rodinám a blízkým obětí," uvedl v dopisu, jehož text zveřejnil na facebooku Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček.

"S hrůzou jsem si přečetl zprávy o nesmyslných útocích na Srí Lance," napsal Hamáček. "Upřímnou soustrast blízkým obětí. Jsme připraveni pomoci srílanské straně, pokud nás požádá o spolupráci," doplnil.

Ministr zahraničí odsoudil útoky na nevinné, poukázal na to, že se odehrály o Velikonoční neděli, která je největším křesťanským svátkem. "Vyjadřuji soustrast pozůstalým a zraněným přeji brzké uzdravení. Českým občanům jsme k dispozici prostřednictvím naší ambasády v Dillí a honorárního konzulátu v Kolombu," uvedl.

Útoky na kostely a hotely na Srí Lance v době křesťanských svátků jsou podlým a odporným projevem zla terorismu, napsal předseda ODS Petr Fiala. "Modlím se za nevinné oběti a jejich blízké," dodal.

Předseda KDU-ČSL Marek Výborný je útoky zděšen, napsal. "Velikonoční poselství je o síle naděje a pokoje, NE o smrti a násilí! Modlím se za všechny zasažené, za jejich blízké," uvedl. Lidovecký poslanec Marian Jurečka útoky označil za barbarské. "Bohužel ve světě jsou v posledních letech křesťané nejvíce pronásledovanou skupinou," doplnil.

Náboženská nenávist a fanatismus jsou tvrdou realitou dnešního světa, napsal senátor Pavel Fischer‏. Investovat do modernizace českých ozbrojených sil fakt není žádný luxus, podotkl.

"I tváří v tvář šílenému útoku proti sestrám a bratřím na Srí Lance věřím a vyznávám, že nepřátelství a nenávist nemají v tomto světě poslední slovo! To patří Zmrtvýchvstalému králi pokoje! Díky jeho vítězství je Láska silnější než Zlo," uvedl na twitteru biskup plzeňské diecéze Tomáš Holub.

Podle ACK jsou čeští turisté na Srí Lance nyní v bezpečí

Čeští turisté, kteří jsou nyní na Srí Lance s cestovními kancelářemi, jsou v bezpečí. Na dotaz ČTK to řekl místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež. Dodal, že na ostrově končí hlavní turistická sezona a může tam být 300 až 400 Čechů, jak individuálně, tak s cestovními kancelářemi. Podle českého ministerstva zahraničí je v dobrovolné cestovní databázi DROZD na Srí Lance zaregistrováno 92 Čechů.

Podle Papeže žádná z českých cestovních kanceláří sdružených v asociaci nevyužívá hotely v lokalitě, která se dnes ráno stala terčem útoku. Cestovní kanceláře, které na ostrov jezdí, podle něj zvažují další postup a sledují, jak bude srílanská vláda na situaci reagovat.

"Zatím mi není známo, že by některá cestovní kancelář stahovala své klienty," řekl v poledne Papež v ČT. "Události se staly poměrně daleko od míst, kam české cestovní kanceláře s turisty létají," dodal s tím, že kdyby se situace vyhrotila, budou na to cestovní kanceláře reagovat.

České cestovní kanceláře podle něj cestují spíš do vnitrozemí, k moři míří na jih a jihozápad ostrova. Turisté na poznávacích zájezdech podle Papeže zájem o předčasný návrat do vlasti neprojevili a turisté v letoviscích u moře zatím situaci monitorují a zvažují.

"Ministerstvo zahraničních věcí zjišťuje situaci na místě. Varovnou sms zprávu rozeslalo 92 českým cestovatelům zaregistrovaným v databázi Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí (DROZD)," uvedl Robert Řehák z ministerstva zahraničí.

"Na zastupitelský úřad se obrátilo už několik desítek lidí, ale jsou to všechno žádosti o informace, není to, že by byl někdo zraněn nebo něco horšího," řekl v poledne Řehák ČTK. "Podle odhadů zastupitelského úřadu se na Srí Lance může pohybovat v současné době kolem 300 až 500 českých turistů," dodal s tím, že kde o informace zastupitelského úřadu v Dillí, který je ve spojení s generálním konzulátem v Kolombu.

Češi se mohou obracet pro informace a případnou konzulární pomoc na české velvyslanectví v Dillí a honorární konzulát v Colombu. "V případě nouze je možné též využít nouzovou linku českého velvyslanectví v Dillí: +91 9910999460," doplnil Řehák.