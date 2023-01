Politici odsuzují výhrůžky, upozorňují ale, že je dostávají běžně

Ilustrační foto - Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová hovoří s novináři při příchodu do volebního štábu koalice Spolu ke sledování výsledků komunálních a senátních voleb, 24. září 2022, Praha.

Praha - Politici v reakci na dnešní oznámení bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO), že už kvůli výhrůžkám nepovede kontaktní kampaň před druhým kolem prezidentských voleb, odsuzují výhrůžky i násilí, současně však upozorňují na to, že výhrůžky často dostávají také. Uvedli to na dotaz ČTK i na sociálních sítích, kde také zveřejňují konkrétní ukázky vzkazů ze svých schránek.

Babiš dnes řekl, že dostal anonymní dopis, ve kterém mu někdo vyhrožuje smrtí v případě, že ve volbách vyhraje. Věc nahlásil policii, zrušil dnešní výjezd do Hradce Králové a oznámil, že do druhého kola volby, které se uskuteční v pátek a sobotu, už kvůli výhrůžkám nepovede kontaktní kampaň. Policie už prověřuje Babišovo sobotní oznámení, že obdržel dopis s nábojem adresovaný jeho manželce.

Vicepremiér Vít Rakušan (STAN) ČTK napsal, že agresivní chování se mu nelíbí bez ohledu na to, kdo se ho dopouští. "To říkám opakovaně. Pokud jde o ukončení kontaktní kampaně Andreje Babiše, mám spíš pocit, že prostě nefunguje tak, jak si představovali. Jeho dnešní prohlášení považuji tedy spíš za záminku," uvedl.

Předsedkyně Sněmovny a TOP 09 Markéta Pekarová Adamová na twitteru napsala, že podobné zprávy jako Babiš dostává "dnes a denně". "Stejně jako další politici. Nepatří to k demokracii a vyzývám všechny, aby kritiku vyjadřovali slušně a v mezích pravidel. Tiskovku pořádat ale nebudu, protože bych nedělala nic jiného," uvedla.

Místopředsedkyně Sněmovny Olga Richterová (Piráti) uvedla, že příval vulgárních, nenávistných, ale i výhružných vzkazů je jejím denním chlebem. "A přibývá toho čím dál víc. Dost jste tomu 'pomohl' před sněmovními volbami, když jste podporoval agresi vůči Pirátům a označoval je za chátru, která chce lidem krást chalupy. Vzpomínáte?" vzkázala Babišovi na twitteru.

Místopředseda Sněmovny Jan Bartošek (KDU-ČSL) také upozornil na to, že mu chodí nenávistné zprávy a výhrůžky. "Odsuzuji každého, kdo se takto projevuje - nepatří to k demokracii a nenazývám to svobodou slova. Nehodlám k tomu ale pokaždé dělat tiskovku," doplnil.

Podobně se vyjádřil i účastník minulé prezidentské volby, textař Michal Horáček. "Před pěti lety jsem v kampani dostával různé vzkazy. Tisíce denně. Přátelské i kritické. Sem tam i nepřátelské; ano, navrhovali mi i rozličné způsoby sebevraždy, případně mi v tom nabízeli asistenci. Ale ani mě nenapadlo svolávat kvůli tomu tiskovky, a tak dávat humusu publicitu," napsal.