Politici odsuzují výhrůžky, upozorňují ale, že je dostávají běžně

Ilustrační foto - Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová hovoří s novináři při příchodu do volebního štábu koalice Spolu ke sledování výsledků komunálních a senátních voleb, 24. září 2022, Praha. ČTK/Šimánek Vít

Praha - Politici v reakci na dnešní oznámení bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO), že už kvůli výhrůžkám nepovede kontaktní kampaň před druhým kolem prezidentských voleb, odsuzují výhrůžky i násilí, současně však upozorňují na to, že výhrůžky často dostávají také. Uvedli to na dotaz ČTK i na sociálních sítích, kde také zveřejňují konkrétní ukázky vzkazů ze svých schránek.

Babiš dnes řekl, že dostal anonymní dopis, ve kterém mu někdo vyhrožuje smrtí v případě, že ve volbách vyhraje. Věc nahlásil policii, zrušil dnešní výjezd do Hradce Králové a oznámil, že do druhého kola volby, které se uskuteční v pátek a sobotu, už kvůli výhrůžkám nepovede kontaktní kampaň. Policie už prověřuje Babišovo sobotní oznámení, že obdržel dopis s nábojem adresovaný jeho manželce.

Vicepremiér Vít Rakušan (STAN) ČTK napsal, že agresivní chování se mu nelíbí bez ohledu na to, kdo se ho dopouští. "To říkám opakovaně. Pokud jde o ukončení kontaktní kampaně Andreje Babiše, mám spíš pocit, že prostě nefunguje tak, jak si představovali. Jeho dnešní prohlášení považuji tedy spíš za záminku," uvedl.

Předsedkyně Sněmovny a TOP 09 Markéta Pekarová Adamová na twitteru napsala, že podobné zprávy jako Babiš dostává "dnes a denně". "Stejně jako další politici. Nepatří to k demokracii a vyzývám všechny, aby kritiku vyjadřovali slušně a v mezích pravidel. Tiskovku pořádat ale nebudu, protože bych nedělala nic jiného," uvedla.

Místopředsedkyně Sněmovny Olga Richterová (Piráti) uvedla, že příval vulgárních, nenávistných, ale i výhružných vzkazů je jejím denním chlebem. "A přibývá toho čím dál víc. Dost jste tomu 'pomohl' před sněmovními volbami, když jste podporoval agresi vůči Pirátům a označoval je za chátru, která chce lidem krást chalupy. Vzpomínáte?" vzkázala Babišovi na twitteru.

Místopředseda Sněmovny Jan Bartošek (KDU-ČSL) také upozornil na to, že mu chodí nenávistné zprávy a výhrůžky. "Odsuzuji každého, kdo se takto projevuje - nepatří to k demokracii a nenazývám to svobodou slova. Nehodlám k tomu ale pokaždé dělat tiskovku," doplnil.

Podobně se vyjádřil i účastník minulé prezidentské volby, textař Michal Horáček. "Před pěti lety jsem v kampani dostával různé vzkazy. Tisíce denně. Přátelské i kritické. Sem tam i nepřátelské; ano, navrhovali mi i rozličné způsoby sebevraždy, případně mi v tom nabízeli asistenci. Ale ani mě nenapadlo svolávat kvůli tomu tiskovky, a tak dávat humusu publicitu," napsal.

Bývalý šéf poslanců STAN Jan Farský sdílel některé zprávy, které dostal poté, co oznámil, že bude na Hrad volit Babišova soupeře Petra Pavla. "Schránku jsem měl takových vzkazů plnou po každém televizním vystoupení. Nezveřejňoval bych to. Ale celoživotní taktika Andreje Babiše - 'zloděj křičí: chyťte zloděje' už musí skončit," uvedl. Babiš podle něj ví, že volby prohraje, tak si jen vytváří lepší startovací pozici pro sněmovní volby.