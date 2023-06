Politici odsoudili útok na Kachovku, ČR posílá 10 milionů na pomoc

Praha - K použití zbraně hromadného ničení proti civilistům připodobnil ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) noční útok na ukrajinskou přehradu Nová Kachovka nad obydlenými oblastmi. Česká diplomacie uvedla, že zmíněný útok je podle dodatkového protokolu k Ženevským úmluvám válečným zločinem. Premiér Petr Fiala (ODS) soudí, že je třeba zastavit celou ruskou agresi na Ukrajině, podle něj je neospravedlnitelná a způsobuje utrpení a tragédie. Odpálení hráze přehrady, ze kterého se vzájemně obviňují Kyjev i Moskva, odsoudili i další čeští politici. Podle nich je ale třeba se nyní soustředit na humanitární pomoc.

"Útok na Kachovskou přehradu způsobil humanitární katastrofu, která se dotkne tisíců nevinných lidí," reagoval na situaci na Ukrajině Fiala. V návaznosti na informace o zničení přehrady Lipavský už ráno oznámil, že schválil na pomoc zemi deset milionů korun. Podle úřadu je to nejvyšší částka, kterou může resort schválit bez odsouhlasení vládou. Peníze mají pomoci při evakuací civilistů a s důsledky zničení přehrady.

Na samotný čin Lipavský ve vyjádření pro ČTK reagoval slovy, že "Rusko dále posouvá hranice své agrese. Útok na přehradu Nová Kachovka nad obydlenými oblastmi je srovnatelný s použitím zbraně hromadného ničení proti civilistům. Tato brutalita bude odsouzena a potrestána".

Podle předsedkyně Sněmovny Markéty Pekarové Adamové (TOP 09) útok na přehradu ukazuje, že ruský režim je teroristický. "Zničení Kachovské přehrady je jejich dalším zločinem a musí se zároveň stát jedním z bodů obžaloby Tribunálu pro zločiny ruské agrese na Ukrajině," uvedla na twitteru. "Vyhodit do povětří druhou největší přehradu na Ukrajině a přitom ohrozit tisíce civilních životů je taktika spálené země, ke které se uchyluje vojsko, jež ustupuje bez naděje na opětovný postup. A to i s vědomím, že vyschne zdroj vody pro Krym," uvedl na sociálních sítích místopředseda dolní komory Jan Bartošek (KDU-ČSL).

Na humanitární katastrofu kvůli záplavám po zničení přehrady poukazuje také předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Dana Drábová. Samotná bezpečnost Záporožské elektrárny, která využívá vodu z přehrady k chlazení, by podle ní neměla být ohrožena. Reaktory jsou odstaveny a chlazení je zajištěno ze speciální nádrže.

To, že bezpečnost elektrárny není ohrožena, tvrdí i další čeští experti. Jaderný vědec Radek Škoda připomněl, že všech šest reaktorů elektrárny je odstaveno od loňského 11. září, mimo jiné právě i kvůli obavě z odpálení přehrady. Podle ředitele divize jaderná energetika společnosti ČEZ Bohdana Zronka reaktory při odstavení bloků potřebují k ochlazování jen velmi malé množství vody. Škoda v této souvislosti doplnil, že zničení přehrady ale znamená, že Záporožská jaderná elektrárna, největší v Evropě, bude na roky vyřazena z provozu.

"Zničení Kachovské přehrady na jihu Ukrajiny hraje do karet víc Ukrajincům než Rusům," míní naopak Zdeněk Kříž z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, který se specializuje na mezinárodní bezpečnostní organizace či bezpečnostní politiku. Voda například poškodí ruská obranná postavení, řekl ČTK Kříž.

"Nebudu se vyjadřovat k tomu, kdo přehradu poškodil, ale jaké to má důsledky pro vedení bojových operací. V první řadě to znamená, že jestliže bude Kachovka vypuštěna, a ona se během několika dní vypustí, tak ji nikdo nebude moci vypustit podruhé. Třeba někdy v létě, kdy by chtěli Ukrajinci násilně překročit Dněpr a Rusové by jim v tom chtěli zabránit. Pokud by byla Kachovka plná, vypuštěním by Rusové mohli tento pokus elegantně zlikvidovat. To už nyní nebude možné," uvedl Kříž.

O výbuchu na Kachovské přehradě na jihu Ukrajiny, který zčásti okupují ruské jednotky, dnes brzy ráno informovala ukrajinská armáda. Protrženou hrází vytéká voda a zaplavuje rozsáhlé území podél dolního toku řeky Dněpr. Podle ukrajinské strany bylo ve velkém nebezpečí po zničení přehrady 16.000 obyvatel, podle ruské okupační správy 22.000 lidí. Tamní úřady nařídily evakuaci. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že vodní elektrárnu vyhodily na dálku do povětří ruské síly. Rusko ze zničení přehrady obviňuje Ukrajinu.

Přehrada je posledním článkem kaskády na Dněpru a rozkládá se na území Záporožské, Dněpropetrovské a Chersonské oblasti. Po zničení hráze se hladina vody v Nové Kachovce podle agentury TASS zvedla o deset metrů.