Politici na sítích gratulují Ledecké k obhajobě olympijského zlata

Praha - Politici na sociálních sítích gratulují Ester Ledecké k dnešní obhajobě olympijského zlata v paralelním obřím slalomu na snowboardu. Blahopřání poslali premiér Petr Fiala i prezident Miloš Zeman skrze svého mluvčího Jiřího Ovčáčka, ale také například bývalý premiér Andrej Babiš. Ledecká získala první českou medaili na hrách v Pekingu.

"Pan prezident ze srdce blahopřeje Ester Ledecké ke zlaté medaili na olympijských hrách v Číně. Je to krásná zpráva a velká radost pro celou Českou republiku," uvedl na twitteru Ovčáček. Obhajobu za fantastický úspěch označila Kancelář prezidenta republiky.

"Gratuluji Ester Ledecké k obhajobě zlata v paralelním obřím slalomu na snowboardu! Obhájit vítězství na OH je mimořádný úspěch, děkuji za skvělou reprezentaci ČR," napsal premiér Fiala. "Opět suverénní, opět nepřekonatelná. Ohromná gratulace, Ester," uvedl jeho předchůdce Babiš.

Ledecké gratulovali také předsedové některých koaličních stran. "Jízda z kopce je disciplína, to každý známe, mít obě nohy na jednom prkně to už je výzva, ale to jak to umí Ester Ledecká, je něco úplně neuvěřitelného," poznamenal lidovecký šéf Marian Jurečka.

"Na Ester Ledecké je vidět, že snowboard je pro ni hlavně zábava, kde si jen tak mimochodem dojede pro zlatou olympijskou medaili," napsala předsedkyně TOP 09 a Sněmovny Markéta Pekarová Adamová. Gratulaci přidali také například šéf STAN a ministr vnitra Vít Rakušan nebo místopředseda Sněmovny z ODS Jan Skopeček.