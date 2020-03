Politici musí mít podle Merkelové možnost bez ohrožení vyšetřovat

Berlín - Politici musí mít podle německé kancléřky Angely Merkelové (CDU) možnost kriticky vyšetřovat, aniž by se kvůli tomu dostali do rizika. Na dotaz ČTK postoj šéfky německé vlády vyjádřil její mluvčí Steffen Seibert. Konkrétní případ předsedkyně rozpočtového výboru Evropského parlamentu Moniky Hohlmeierové, která se zabývá možným střetem zájmů českého premiéra Andreje Babiše a nyní čelí výhružkám, komentovat nechtěl.

"Nemůžu ten případ - upřímně řečeno - pro nedostatek detailních informací hodnotit," poznamenal Seibert.

Obecně podle něj ale samozřejmě platí to, co Merkelová opakovaně řekla. "Vyjádřila se k tomu, že politici musí mít ze zásady možnost kdykoliv bez tlaku a bez výhrůžek dělat svoji práci, že musí mít možnost kriticky vyšetřovat, aniž by se tím dostali do nějakého rizika. To platí zcela zásadně," uvedl.

Babiš sedmapadesátiletou Hohlmeierovou, političku bavorské Křesťanskosociální unie (CSU), opakovaně tvrdě kritizuje. Prohlásil o ní dokonce, že je pomatená.

Hohlmeierová nyní údajně ve zvýšené míře čelí výhrůžkám. Jednu z nich - zaslanou formou dopisu z Prahy - vyšetřuje bavorská policie, která v případu přijala preventivní opatření.

Česká europoslankyně Veronika Vrecionová (ODS) ve čtvrtek na twitteru a následně také na tiskové konferenci uvedla, že Babiš kvůli Hohlmeierové volal kancléřce Merkelové, po níž požadoval, aby si europoslankyni "zkrotila". Vrecionová později doplnila, že informaci má od německého europoslance, který má k Merkelové blízko. Její slova označil premiér Babiš za lež a "fakt úlet".

Mluvčí šéfky německé vlády Seibert dnes odmítl uvést, zda byli v posledních dvou týdnech Merkelová a Babiš v telefonickém kontaktu.