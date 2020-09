Politici kritizují důraz na integraci, chtějí víc na digitalizaci

Praha - Předsedkyně Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová ve svém poselství o stavu unie dnes podle ODS představila návrhy na nové daně a větší integraci. Občanští demokraté by upřednostnili, kdyby se víc soustředila na posilování konkurenceschopnosti Evropské unie, uvedli v tiskové zprávě. Europoslankyně Martina Dlabajová (za ANO) zase na twitteru upozornila na nepoměr v plánovaných výdajích na digitalizaci a ekologické projekty. Víc peněz na digitalizaci by podle ní pomohlo i ekologickým cílům.

Předseda europoslaneckého klubu ODS Jan Zahradil označil za znepokojivé, že i epidemie koronaviru podle něj posloužila komisi hlavně jako záminka k prohlubování integrace. "Ke snahám posílit centrální rozhodování, k zavádění nových daní, k nafukování rozpočtu EU a k bezprecedentnímu společnému zadlužení," uvedl.

EU by podle šéfky EK měla do roku 2030 snížit emise skleníkových plynů o 55 procent proti stavu z roku 1990. "Řadě navrhovaných opatření chybí jakákoli opora v realitě, nebyly zveřejněny studie dopadů na ekonomiky. Je jisté, že část současných průmyslových odvětví zanikne, ale velmi nejisté, zda vzniknou nová," uvedla europoslankyně Veronika Vrecionová (ODS). Podle ní by unie těmito kroky mohla podkopat svou konkurenceschopnost.

Lídři zemí EU se v červenci shodli na základních obrysech fondu o objemu 750 miliard eur (asi 20 bilionů Kč), který má evropským ekonomikám pomoci z krize způsobené omezeními proti šíření koronaviru. Předsedkyně EK dnes uvedla, že více než třetina peněz bude použita na ekologické projekty. "Ursula von der Leyenová právě řekla, že do zelené ekonomiky EU pošle 37 procent zdrojů, ale do digitalizace jen 20 procent. Skutečně chceme takový nepoměr, zejména když víme, že digitalizace pomůže plnit cíle Green Deal?" uvedla Dlabajová. Pozastavila se i nad tím, že von der Leyenová mluvila mnohem déle o podpoře minimální mzdy v EU než o boji s pandemií.

Europoslanec Luděk Niedermayer (TOP 09) přivítal výzvu, aby členské státy hlasovaly kvalifikovanou většinou v otázkách ochrany lidských práv a uvalování sankcí. K chystanému návrhu EK na řešení migrační krize uvedl, že součástí tohoto řešení musí být všichni. "Zachraňování lidských životů na moři není volitelné, je to naší povinností," napsal na twitteru.

Jeho stranický kolega Jiří Pospíšil ocenil, že se von der Leyenová postavila za běloruské protesty proti prezidentu Alexandru Lukašenkovi a jasně pojmenovala kritický stav dodržování lidských práv v Číně. "Apelovala na hodnoty, které jsou pro Západ důležité, jako je úcta k lidské důstojnosti, svoboda, demokracie a rovnost," dodal.

Pirátský europoslanec Mikuláš Peksa uvedl, že nemůže říct, že by souhlasil se vším z projevu šéfky EK. "Ale má-li se Green Deal zrealizovat, tohle je politicky schůdný přístup, jak to provést. Ještě kdyby to pochopilo české ministerstvo průmyslu a obchodu," napsal na twitteru. Europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) v projevu ocenil shrnutí, co EU udělala ke zvládnutí situace kolem covidu-19, a také zmínku o netoleranci střetu zájmů. "Jinak přiznávám rozčarování, bylo to hodně ideologické," uvedl.

