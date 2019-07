Politici kontrolující BIS hodnotí její činnost pozitivně

Praha - Pozitivní hodnocení Bezpečnostní informační služby (BIS) převládá ve vyjádřeních poslanců, kteří se věnují kontrole této tajné služby v příslušné sněmovní komisi. Podle Marka Bendy (ODS) zlepšil práci i prezentaci BIS nástup současného ředitele Michala Koudelky v roce 2016. Poslanec Jan Lipavský (Piráti) ČTK v anketě u příležitosti 25. výročí účinnosti zákona o zpravodajských službách řekl, že kontrarozvědka musí ustát tlak proruského a pročínského prezidenta Miloše Zemana.

Místopředseda komise pro BIS Robert Králíček (ANO) uvedl, že Česko i díky dobré práci kontrarozvědky patří k nejbezpečnějším zemím na světě. Připomněl, že Koudelka v březnu v USA převzal cenu George Teneta za efektivní spolupráci s CIA. "Což je dobrá zpráva nejen pro pana Koudelku nebo BIS, ale i pro celou ČR. BIS je také pozitivně hodnocena zahraničními partnery," konstatoval Králíček. Dokazuje to podle něj fakt, že si BIS za 25 let ve světě vybudovala "ohromné renomé a odvádí skvělou práci".

BIS měla podle Bendy vnitřní problémy zhruba před deseti lety, jinak ale plnila své úkoly "na chvalitebnou". "Příchod nového pana ředitele, pana Koudelky, práci i prezentaci služby ještě zlepšil. Zvláště bych vysoce hodnotil jejich spolupráci se zahraničím a výměnu informací, včetně prevence teroristických hrozeb a kybernetických útoků," uvedl. Na velmi kvalitní úrovni je podle něj i boj proti cizím, nepřátelským zpravodajským službám.

Jisté pochybnosti má Benda v oblasti ekonomických hrozeb. "Občas mi připadalo, že řada informací je čerpána z veřejných zdrojů a jsou spíše souborem 'drbů'. Celkově ovšem tvrdím, že BIS plní své úkoly vysoce kvalitně a dokonce se podařilo, že kromě veřejných útoků prezidenta republiky není působení BIS i přes změny vládní garnitury veřejně nijak zpochybňováno," uvedl.

Zeman letos v květnu potřetí odmítl jmenovat Koudelku na návrh vlády generálem. Loni uvedl, že kontrarozvědka selhává a její výroční zprávu označil za "plácání". "BIS je pod tlakem proruského a pročínského prezidenta Zemana. Musí ustát tento tlak," uvedl člen komise pro kontrolu Úřadu pro zahraniční styky a informace (ÚZSI) Lipavský. Ocenil větší komunikaci BIS s veřejností. "Největší výzvou v následujících letech zůstane vliv nedemokratických režimů v Česku," dodal s tím, že má na mysli Rusko, Čínu, Turecko, Saudskou Arábii a Írán.

Poslanec Radek Rozvoral (SPD) uvedl, že příslušníci BIS odvádějí dobrou práci. Do budoucna by zpravodajským službám doporučil, aby byly v některých výrocích vůči veřejnosti zdrženlivější a nevstupovaly do oblasti vzdělávání nebo kulturní výměny s některými zeměmi. "Též bych si přál, aby se zlepšil současný napjatý stav mezi těmito tajnými službami a některými politiky. Také je třeba, aby byly lépe komentovány některé zásadní hrozby plynoucí z islamizace nebo popření široce dosud prezentovaného tvrzení o dezinformačních webech. Zpravodajské služby by se měly více stáhnout do tajného prostředí, kde odvádějí dobrou práci," napsal ČTK.

Lipavský by považoval za prospěšné, kdyby BIS získala možnost na klíčové zastupitelské úřady, například v Moskvě, Pekingu, Londýně, Paříži či Bruselu, vyslat svého pracovníka, který by měl na starosti vnitřní bezpečnost úřadu. Měl by dohlížet na to, že nejsou diplomati terčem špionáže. "Dneska k tomu legislativně pravomoc nemá a bezpečnost ministerstva zahraničních věcí a zastupitelských úřadů připodobňuji známému švýcarskému sýru," uvedl.

Šéf komise pro kontrolu BIS Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL) řekl, že BIS funguje dobře a ve prospěch ČR.