Praha - Odborníci a politici dnes budou potřetí diskutovat na půdorysu Národní koalice pro boj se suchem. V plánu je debata o připravovaných opatřeních na zásobování obyvatel pitnou vodou. Podle ministerstva zemědělství se bude jednat i o připravované novele vodního zákona. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) pak upozorňuje na projekt bilance zásob podzemních vod ve zranitelných oblastech o celkové rozloze 10.000 kilometrů čtverečních.

"Z aktuálních údajů vyplývá, že prakticky všechny významné přehradní nádrže mají v současnosti zásobní prostor naplněný. Díky tomu zvládneme v případě pokračujícího sucha překlenout jeden, ale ve většině případů i více suchých let," sdělil ČTK ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD). Podle něj ministerstvo také dokončilo vypořádání připomínek k novele vodního zákona, která počítá se zavedením suchých komisí, jako je tomu u povodní v době velké vody. "Díky tomu bude možné koordinovat opatření v rámci regionu postiženého suchem," dodal ministr.

Resort také aktualizuje program rozvoje českých vodovodů a kanalizací. "Mapuje problematická míst z hlediska zásobování pitnou vodou a navrhne konkrétní systémová opatření, která zajistí dlouhodobé řešení," uvedl ministr.

Podle MŽP je potřebné okamžitě zajistit zdroje pitné vody obcím. "Naše rychloprojekty umožňují obcím trpícím nedostatkem pitné vody průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody. Již jsme zajistili zdroje pitné vody pro zhruba 158.000 obyvatel a jsme připraveni okamžitě zajistit nové zdroje pitné vody pro dalších přibližně 250.000 obyvatel, v celkové výši dotace 900 milionů korun. Pro obyvatele to znamená zajištění pitné vody v řádu několika měsíců," sdělil ČTK ministr Richard Brabec (ANO).

Jeho úřad také prověřuje bilanci podzemních vod ve třech regionech, které jsou velmi zranitelné v době meteorologického sucha. Projekt by měl vytypovat lokality vhodné pro vybudování zdrojů podzemních vod nebo určit lokality vhodné pro přírodě blízká opatření k převedení povrchového odtoku do odtoku podzemního. Ministerstvo podle něj do roku 2020 vyčlenilo z evropských peněz na zmírnění dopadů sucha 10,7 miliardy korun. Mimo jiné můžou lidé a obce žádat o dotace na zelené střechy, resort pak podporuje vznik tůní a mokřadů.