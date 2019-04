Plzeň - Okresní soud Plzeň-město dnes opět rozhodl, že bývalý vysoce postavený policista Vladimír Slavotínek se nedopustil zneužití pravomoci úřední osoby. Obžaloba ho vinila z neadekvátního hrubého zásahu proti řidiči osobního auta, který v září 2017 na černý neoznačený mercedes s dvěma policisty v civilu blikal kvůli jejich stylu jízdy na rušné Karlovarské třídě v Plzni. Stejný verdikt vynesl okresní soud loni v září, odvolací krajský soud ale vrátil věc k novému projednání.

Čtyřiapadesátiletému Slavotínkovi, který byl dříve zástupcem velitele krajské zásahové jednotky, hrozilo až pět let vězení. Odmítal, že by se dopustil násilí vůči řidiči druhého auta. Podle dnešního usnesení soudu se nedopustil trestného činu, nejednal ale ani tak, jak by se měl policista chovat. Slavotínek od začátku nepopíral svůj vulgární slovní projev vůči řidiči zastaveného vozu. Soud případ postoupil krajskému policejnímu řediteli, který by mohl Slavotínkovo jednání posoudit jako kázeňský přestupek. Usnesení soudu není pravomocné, státní zástupce si nechal lhůtu pro podání stížnosti.

Podle spisu policejní mercedes v civilním provedení pronásledoval na Karlovarské třídě osobní vůz Škoda Superb. Policisté vyhodnotili jeho předchozí jízdu na zúžených pruzích Pattonova mostu jako nebezpečnou. Řidič škodovky ale nereagoval na pokyny k zastavení, na sirénu, maják ani blikající nápis "stop" v mercedesu a jel dál. Policisté měli podezření, že by mohl být pod vlivem drog a zahradili mu cestu. Slavotínek vystoupil se zbraní v ruce z vozu, neprokázal se ale dodatečně policejním průkazem. Obžaloba mu kladla za vinu, že nejméně jednou udeřil řidiče zastaveného vozu, pokusil se mu vyrazit z ruky telefon a potom ho chytil kolem krku do takzvané kravaty a snažil se ho vytáhnout z auta.

Soudkyně Lucie Bočková dnes řekla, že fyzické napadení se neprokázalo. Mluvil o něm jen řidič zastaveného vozu, který postupně několikrát výpověď a popis události měnil a pro soud se stal nevěrohodným. Slavotínek dle soudu porušil služební povinnosti. "Jeho jednání by mohlo odpovídat kázeňskému přestupku, ale ne trestnému činu. Fyzické napadení nelze považovat za prokázané, nicméně chování obžalovaného nelze považovat za zdvořilé," řekla Bočková. Podle okresního i krajského soudu ale policisté druhý vůz zastavili oprávněně.

Soud měl záznam z palubní kamery zastaveného řidiče i městského kamerového systému. Obhájce Slavotínka Prokop Beneš upozornil, že podle výpovědi znalců, by se muselo údajné policistovo násilí vůči řidiči projevit na záznamu palubní kamery, přinejmenším zhoupnutím auta například při úderech nebo pokusu o vytažení řidiče z auta. Nic takového záznam neobsahoval. Beneš poukázal i na to, že svědky i veřejnost ovlivňovala medializace případu právním zástupcem zastaveného řidiče Rolandem Němcem. Němec zveřejnil trestní oznámení na policistu i část záznamu z kamery. K případu se veřejně vyjadřoval, ještě než policie věc uzavřela. To mělo na Slavotínka velký vliv. "Jeho život je zdevastován od té doby, jak osobní tak profesní," dodal Beneš.