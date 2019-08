Policistu Slavotínka soud za zákrok proti řidiči nepotrestá

Plzeň - Bývalého vysoce postaveného policistu krajského ředitelství policie Vladimíra Slavotínka soudy za zákrok proti řidiči v Plzni nepotrestají. Okresní soud v dubnu už podruhé rozhodl, že se Slavotínek nedopustil žalovaného zneužití pravomoci úřední osoby a věc postoupil krajskému policejnímu řediteli, jenž by měl Slavotínkovo jednání posoudit jako kázeňský přestupek. Po odvolání státního zástupce o věci znovu minulý týden rozhodoval v neveřejném jednání krajský soud. V soudní databázi je u spisové značky případu uvedeno, že věc je vyřízena a že bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního stupně.

Obžaloba vinila Slavotínka z neadekvátního hrubého zásahu proti řidiči osobního auta, který v září 2017 na černý neoznačený mercedes s dvěma policisty v civilu blikal kvůli jejich stylu jízdy na rušné Karlovarské třídě v Plzni. Čtyřiapadesátiletému Slavotínkovi, který byl dříve zástupcem velitele krajské zásahové jednotky, hrozilo až pět let vězení. Nyní bude jeho potrestání na krajském policejním řediteli. Slavotínek odmítal, že by se dopustil násilí vůči řidiči druhého auta. Podle dubnového usnesení okresního soudu se nedopustil trestného činu, nejednal ale ani tak, jak by se měl policista chovat. Slavotínek od začátku nepopíral svůj vulgární slovní projev vůči řidiči zastaveného vozu.

Podle spisu policejní mercedes v civilním provedení pronásledoval na Karlovarské třídě osobní vůz Škoda Superb. Policisté vyhodnotili jeho předchozí jízdu na zúžených pruzích Pattonova mostu jako nebezpečnou. Řidič škodovky ale nereagoval na pokyny k zastavení, na sirénu, maják ani blikající nápis "stop" v mercedesu a jel dál. Policisté měli podle svých slov podezření, že by mohl být pod vlivem drog a zahradili mu cestu. Slavotínek vystoupil se zbraní v ruce z vozu, neprokázal se ale dodatečně policejním průkazem. Obžaloba ho původně vinila i z násilí proti řidiči zastaveného vozu, podle dubnového verdiktu okresního soudu se ale fyzické napadení neprokázalo. Mluvil o něm jen řidič zastaveného vozu, který několikrát výpověď a popis události měnil a pro okresní soud se stal nevěrohodným.

Slavotínek však podle soudu porušil služební povinnosti. "Jeho jednání by mohlo odpovídat kázeňskému přestupku, ale ne trestnému činu. Fyzické napadení nelze považovat za prokázané, nicméně chování obžalovaného nelze považovat za zdvořilé," řekla při dubnovém odůvodnění rozsudku soudkyně okresního soudu. Soud měl záznam z palubní kamery zastaveného řidiče i městského kamerového systému. Případ byl značně medializovaný, neboť právník řidiče kontrolovaného vozu zveřejnil ještě před ukončením vyšetřování případu nahrávky z palubní kamery.