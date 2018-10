Praha - Desítky policistů dnes přišly k soudu podpořit svého kolegu Šimona Vaice, který je souzen za těžké zranění motorkáře. Podle obžaloby loni v červenci zahradil ujíždějícímu motorkáři cestu služebním autem. Muž, který měl v té době zákaz řízení, již nestihl zabrzdit a při srážce utrpěl vážná zranění.

Vaic dnes novinářům řekl, že si za svým zákrokem stojí. Zatím je stále ve službě. "Jsem za to velice rád," řekl policista. Dodal, že pokud bude za zákrok odsouzen, bude to mít na další práci policistů vliv.

Shromáždění na Vaicovu podporu svolala Unie bezpečnostních složek. Organizátor Aleš Lehký souhlasil s tím, že soudní rozhodnutí do budoucna ovlivní chování policistů při zákrocích. "My v tom vidíme obrovský důsledek do vnitřní policie, protože opravdu ti kluci si rozmyslí, jakým způsobem budou tyto zákroky provádět dál," řekl Lehký.

Vaicovi v posledních dnech vyjádřili podporu vedení Policie ČR, policejní prezident Tomáš Tuhý i ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) v úterý odmítla, že by policistu účelově kriminalizovala.