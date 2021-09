Policistka ve Francii v žertu použila v autě na kolegu taser, nabourali jiný vůz

Paříž - Policejní auto přepravující šest strážců zákona nabouralo na severu Francie poté, co jedna z přepravovaných policistek použila na kolegu za volantem taser. Řidič po zásahu elektrickým paralyzérem ztratil vládu nad vozidlem, které v Roubaix u Lille narazilo do zaparkovaného auta, pokračovalo však v jízdě, uvedl server BBC News. Kvůli víkendovému incidentu skončili tři policisté v cele a čeká je soud.

Advokát Emmanuel Riglaire, obhájce policistky, která vystřelila z taseru, vysvětlil místním médiím, že v autě, ve kterém se po skončení směny vraceli policisté do Roubaix, panovala více než veselá nálada. "Dělali si ze sebe legraci a chovali se jako idioti," prohlásil. Jeho klientka chtěla podle něj jen "trošku pošťouchnout" řidiče taserem, ale skončilo to nárazem do zaparkovaného auta. Nehodu nahlásili očití svědci úřadům.

Policistka s taserem nyní čelí obvinění z úmyslného násilí se zbraní a z ohrožení životů ostatních, za což by podle advokáta mohla skončit ve vězení. Má se dostavit 3. února k soudu spolu se dvěma dalšími kolegy, kteří se mají zodpovídat ze zavinění nehody a z útěku z místa kolize.