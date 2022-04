Policisté zadrželi na obchvatu Olomouce pachatele série krádeží luxusních aut

Olomouc - Policisté zadrželi na obchvatu Olomouce trojici cizinců podezřelou ze série krádeží luxusních aut v Rakousku. Zastavit se je podařilo na obchvatu města za pomocí zátaras a zastavovacího pásu, při dopadení pachatelů policisté využili i donucovacích prostředků a varovných výstřelů. Podle šéfa odboru obecné kriminality Jana Lisického jen za uplynulý týden zadržení muži odcizili v Rakousku tři mercedesy. Při dopadení v Olomouci jeli v dalším kradeném voze Mercedes Benz, řekl dnes novinářům Lisický.

Podle Lisického šlo o muže ve věku 25, 31 a 32 let. "Dopadení muži působili v rámci zločinecké organizované skupiny, která se specializuje na odcizení luxusních vozidel na zakázku. K těmto krádežím využívali sofistikovanou metodu takzvaný keyless. Zařízení detekuje signál klíčů vozidla, zesílí jej a umožní pachatelům odemknutí a nastartování vozidla," uvedl Jan Lisický.

Olomoučtí kriminalisté trojici podezřelých dopadli v noci na středu poté, co se na ně obrátili rakouští kolegové s tím, že by přes Českou republiku do Polska měl jet odcizený mercedes. Při zásahu policisté zjistili, že vůz doprovází další auto a k Olomouci se blíží po dálnici z Brna. "Policisté na obchvatu Olomouce vytvořili zátaras za pomoci několika služebních vozidel a položili zastavovací pás. Řidič prvního vozidla Kia zareagoval na výzvu, ale odmítl vystoupit, policisté jej za pomoci donucovacích prostředků vytáhli z vozu, stejně jako jeho spolujezdce," uvedl Lisický.

V době tohoto zákroku se k místu zátarasu blížil ukradený mercedes. Jakmile řidič viděl policejní akci před sebou, prudce zastavil a pokusil se o útěk. "Při něm odhazoval a ničil stopy spojené s trestnou činností. Byl pronásledován, jeden z kriminalistů musel použít i varovných výstřelů, poté policisté muže zadrželi," doplnil šéf olomoucké kriminálky.

Rakouští policisté kontaktovali majitele odcizeného vozidla, které policie u Olomouce zastavila. Majitel o jeho krádeží do té doby nevěděl, doplnil Lisický. Hodnotu odcizeného auta vyčíslil na 1,5 milionu korun. Trojice cizinců skončila ve vazbě a budou předáni do Rakouska. Případ se stále vyšetřuje. "Mají na svědomí krádeží podstatně více, jen za tento týden se jim podařilo v Rakousku odcizit tři mercedesy, škoda byla v tomto případě vyčíslena na 4,5 milionu korun," dodal Lisický.