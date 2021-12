Policisté vytáhli z řeky Blanice ženu a dítě, dítě je ve vážném stavu

Vodňany (Strakonicko) - Policisté z Vodňan na Strakonicku vytáhli dnes večer z řeky Blanice ženu a dítě. Oba tonoucí přežili. Policisté dítě ve vážném stavu předali lékařům. ČTK to řekl jihočeský policejní mluvčí Milan Bajcura. Dodal, že další podrobnosti události nejsou známé. Podle mluvčí jihočeské záchranné služby Zuzany Fajtlové dítě převezl vrtulník do jedné z pražských nemocnic a podchlazenou ženu do spádové nemocnice.

"Prázdný kočárek na mostě a v řece Blanici topící se žena s dítětem. To viděli policisté z vodňanského obvodu, skočili do řeky a vytáhli ženu i dítě," uvedla policie na twitteru. Událost se stala kolem 19:30. "Další okolnosti prověřujeme a zjišťujeme," uvedl Bajcura.

Na místě zasahovaly tři pozemní posádky záchranné služby a vrtulník. "Nezletilé osobě musela být po vytažení z vody poskytnuta resuscitační péče a následně pak byla letecky transportována do jedné z pražských nemocnic. U druhé osoby došlo k podchlazení a ve stabilním stavu byla převezena do spádového zdravotnického zařízení," uvedla Fajtlová.