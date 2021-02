Policisté v pátek odepřeli vjezd či výjezd z Trutnovska 199 autům

Trutnov - Policisté v pátek odepřeli vjezd nebo výjezd z okresu Trutnov 199 vozidlům. Do dnešních 7:00 k nim přibylo dalších 73 aut, uvedla mluvčí krajské policie Magdalena Vlčková. Trutnovsko je od minulého pátku uzavřeno kvůli špatné epidemické situaci.

Fotogalerie

Za celou dobu od omezení pohybu byl na Trutnovsku odepřen vjezd či výjezd více než 2300 vozidlům. Kontroly jsou namátkové. Výjimku z uzavření mají lidé, kteří cestují do okresu a mimo něj například do práce, do školy nebo k lékaři. Policisté se zaměřují i na vytipované vlakové a autobusové spoje.

Vláda omezila kvůli epidemické situaci pohyb v okresech Cheb, Sokolov a Trutnov. Na dodržování opatření denně dohlíží asi 600 policistů na 80 stanovištích. Ode dneška při střežení uzavřených okresů pomáhá 32 vojenských policistů.

"Budou sloužit ve stejném režimu jako policistky a policisté, tedy ve dvanáctihodinových směnách, přičemž na každé směně bude sloužit šest příslušníků. Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje jim zabezpečí ubytování i stravu," uvedla Vlčková.