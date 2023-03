Policisté rozkryli mezinárodní síť obchodníků s metamfetaminem

Praha - Policisté z Česka, Polska, Rumunska a Slovenska rozkryli mezinárodní síť lidí, kteří podle nich v Evropě vyrobili a prodali nejméně 4,7 tuny metamfetaminu. V tiskové zprávě o tom dnes informovaly české policejní prezidium a Europol. V různých státech kriminalisté zadrželi 16 lidí, v Česku jsou obviněni dva kurýři a zakladatelé farmaceutické firmy, přes kterou byly nakupovány léky v Rumunsku.

Léky z Rumunska podle vyšetřovatelů nakoupily společnosti v různých evropských zemích. Do těch ale tablety s obsahem efedrinu a pseudoefedrinu nedorazily, místo toho je podezřelí zasílali do Polska a odtud do Česka a Slovenska, kde z nich v tajných laboratořích vyráběli metamfetamin. "Důmyslný systém přeprodeje léčiva z Rumunska zajišťovala firma založená v ČR a vlastníky následně převedená na občana Slovenska," uvedl David Schön z policejního prezidia.

Podle Europolu skupina od ledna 2021 do února 2023 získala téměř 170 milionů tablet, které látky sloužící k výrobě drog obsahovaly. Policisté při prohlídkách našli 3,3 milionu tablet. V českých bankách také zajistili více než čtyři miliony korun, zadrželi také peníze v hotovosti.

V Česku se na vyšetřování podílela Národní protidrogová centrála, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje a Krajské státní zastupitelství v Ostravě.