Policisté převezli z Argentiny do Česka muže podezřelého z 15 let staré vraždy

Praha - Čeští policisté převezli z Argentiny do Česka muže podezřelého ze zhruba 15 let staré vraždy, který se skrýval v Jižní Americe. Argentinská justice se ho rozhodla v polovině dubna vydat. V tiskové zprávě o tom dnes informoval mluvčí českého policejního prezidia David Schön. V posledních týdnech byli předáni do Česka také další dva lidé podezřelí z trestné činnosti. Od počátku letošního roku policisté eskortovali podezřelé za zahraničí ve 40 případech.

"Z hlediska závažnosti je velkým úspěchem extradice muže stíhaného za patnáct let starou vraždu. Cizinec, který uprchl již v roce 2010, se dlouhou dobu skrýval v Jižní Americe. Po dlouhých letech nejrůznějších právních překážek rozhodla 10. dubna argentinská justice o jeho vydání do ČR," uvedl Schön. Jméno zadrženého neuvedl. V Argentině se podle dřívějších informací skrýval Slovák Kristian Danev, který byl podezřelý z vraždy čtyřiadvacetiletého muže spáchané v roce 2009 v domě v Poděbradech.

Další zadrženou byla podle policejního mluvčího mladá žena podezřelá z majetkové trestné činnosti, kterou v Dubaji zadrželi místní policisté. Nyní je již v českém vězení. Třetí zadržený se skrýval ve Španělsku, uvedl Schön.

Mluvčí doplnil, že návrat pachatelů do Česka zajišťují speciálně vyškolení policisté z cizinecké policie, tzv. Air Marshalové. "Součástí všech operací českých Air Marshalů je pečlivá příprava, která zahrnuje vyhodnocovaní jak konkrétních rizik spojených s přepravou zločinců, tak dalších rizik a nezbytných opatření, která jsou spojená se zajištěním bezpečnosti letecké dopravy," dodal Schön. Pomáhají podle něj i s návratem cizinců do zemí jejich původu v rámci operací agentury Frontex.