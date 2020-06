Policisté pomáhají kolegovi, jehož žena zahynula při záplavách

Olomouc - Policisté uspořádali sbírku na pomoc kolegovi z Šumvaldu, jehož žena zahynula počátkem června při bleskových záplavách. Petru Večeřovi, otci dvou dětí, mnozí z nich pomáhají také s odklízením následků ničivých záplav. Osmačtyřicetiletá žena z místní části Šumvaldu Břevence je zatím jedinou obětí bleskových záplav, které část Olomoucka a Šumperska zasáhly v noci na pondělí 8. června. V souvislosti se záplavami je ale pohřešována i čtyřiasedmdesátiletá žena z nedaleké Oskavy, po které policisté stále pátrají.

"V Břevenci nespoutaný živel krutě zasáhl do života policisty Petra Večeři a jeho dvou dětí. Poklidný večer v rodinném kruhu se rázem zvrátil v tragédii. Přišli o to nejdražší, co měli, Petr o manželku a děti o mámu," řekla dnes ČTK policejní mluvčí Jitka Dolejšová. Do policistova domu znenadání vtrhla záplavová vlna, která s sebou vzala vše, co jí stálo v cestě, a strhla i policistovu manželku. "Voda s bahnem během několika vteřin zaplavila celé přízemí domu až po strop a nešťastná žena neměla šanci na přežití," uvedla Dolejšová.

Po této tragické události se mezi kolegy zvedla vlna solidarity. Spousta jich takřka okamžitě přiložila ruku k dílu a pomáhají s odklízením následků po záplavách. "Pomoci se snaží také finančně a pro Petra a jeho děti zorganizovali sbírku. Dům kolegy nebyl totiž proti podobným živelným pohromám pojištěný a k jeho rekonstrukci bude potřeba nemalá částka. Finance také bude potřebovat na zaopatření svého sedmnáctiletého syna, který studuje na střední škole. Domácnost s nimi sdílí i jeho dospělá dcera, která se snaží osamostatnit," řekla Dolejšová.

Sbírku zaštítila Křesťanská policejní asociace. Příspěvky je možné poukázat na účet číslo 247106501/ 0300, variabilní symbol 3333.