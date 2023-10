Policisté obvinili strážníka za zákrok proti opilému v Lipníku nad Bečvou

Přerov - Přerovští kriminalisté obvinili šedesátiletého muže z Lipníku nad Bečvou na Přerovsku ze zneužití pravomoci úřední osoby, když jako strážník letos v únoru během zákroku fyzicky napadl ležícího opilého muže. Hrozí mu až deset let vězení. Incident se odehrál 11. února, dvojice příslušníků městské policie zasahovala u opilého muže, jeden z nich do něj přitom kopal a šlapal mu po hlavě. Chování dvojice zachytili svědci na mobilní telefon a záznam se objevil na sociálních sítích. Druhý ze strážníků obviněn není, řekl ČTK krajský policejní mluvčí Libor Hejtman.

"Obviněný muž se měl protiprávního jednání dopustit 11. února 2023 jako strážník městské policie při zákroku proti čtyřiapadesátiletému muži na náměstí v Lipníku nad Bečvou. Obviněnému muži, který je stíhán na svobodě, hrozí trest odnětí svobody na tři léta až deset let," uvedl mluvčí policie.

Podle šéfa lipnických strážníků Pavla Malocha městská policie se strážníkem zhruba týden po incidentu rozvázala pracovní poměr, důvodem bylo to, že odmítl test na alkohol. "Bylo to osobní selhání jednoho člověka, nejsme s ním už vůbec v kontaktu," řekl ČTK Maloch k výsledkům vyšetřování policie. Druhý ze strážníků je i nadále ve službě. "U něj nebylo zjištěno ani přestupkové jednání, ani žádný trestný čin. V této věci byl šetřen pouze jako svědek, tak to vyhodnotila policie. Drobné náznaky z jeho strany byly vyhodnoceny jako přirozená reakce, z jeho strany se nic nestalo. Jde o kvalitního strážníka a u městské policie pracuje i nadále," doplnil vrchní strážník.

Incident se stal v sobotu 11. února v lokalitě nazývané místními "krmítko", kde se lidé scházejí a popíjejí. Na zveřejněném záznamu, který vyvolal na sociální síti bouřlivou diskusi, strážníci do ležícího muže, který se po nich ohnal nohou, kopou a jeden z nich mu několikrát přišlápne krk. Ze záznamu se ozývá také řada vulgarismů. Zákrok vzápětí na stránkách města odsoudilo vedení města i šéf strážníků. "Způsob vedení zákroku městských strážníků nebyl správný a profesionální a byl také naprosto nepochopitelně provázen vulgárními výroky," uvedli zástupci města. "Je to ojedinělé, za posledních 30 let si nepamatuji, že by se u Městské policie v Lipníku něco takového přihodilo, ovšem selhání se může stát," řekl k tomu tehdy ČTK starosta Miloslav Přikryl.

Opilý měl podle informací ČTK přes tři promile alkoholu a byl převezen na záchytnou stanici, podle Malocha při incidentu zraněn nebyl, před odvozem jej prohlédl lékař.