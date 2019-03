Ilustrační foto - Policisté zadrželi deset lidí kvůli pěstování a prodeji marihuany. Podle společného vyšetřovacího týmu české a srbské policie organizovaná skupina provozovala velkopěstírny v České republice a drogu prodávala v EU. Zadrženým hrozí až 12 let vězení.

Ilustrační foto - Policisté zadrželi deset lidí kvůli pěstování a prodeji marihuany. Podle společného vyšetřovacího týmu české a srbské policie organizovaná skupina provozovala velkopěstírny v České republice a drogu prodávala v EU. Zadrženým hrozí až 12 let vězení. PR/Policie ČR

Praha - Policisté z Národní protidrogové centrály (NPC) obvinili sedm lidí kvůli obchodu s drogami, které podle vyšetřovatelů nabízeli na internetu. Jako platební prostředky využívali virtuální měny, uvedla dnes v tiskové zprávě mluvčí centrály Barbora Kudláčková. Dvěma hlavním organizátorům hrozí až 12 let nepodmíněně, zbylým obviněným maximálně deset let vězení.

"Marihuana vyprodukovaná na území České republiky byla prostřednictvím kyberprostoru obchodována do více jak 75 zemí celého světa," uvedla Kudláčková. V čele skupiny, v níž jsou lidé od 28 do 72 let, stáli podle policie dva hlavní organizátoři - jeden zajišťoval prodej a druhý obstarával dodávky marihuany.

"Větší část skupiny se věnovala pěstování rostlin konopí, výhradně ve venkovním prostředí, a jejich následnému zpracování na sušinu, k čemuž pachatelé využívali více než jedenáct míst v Moravskoslezském kraji, Jihomoravském kraji a kraji Vysočina," doplnila Kudláčková.